Кожа страдает от домашних попыток почистить прыщи: ошибки, которые оставляют след

Инстинктивное желание избавиться от прыща, седого волоса или корочки на ране может обернуться гораздо большими проблемами, чем кажется. Дерматологи предупреждают: некоторые вещи на коже лучше не трогать вовсе, чтобы не нанести вреда.
Удаление седого волоса резким движением может повредить волосяной фолликул.
Возможные последствия: рубец, воспаление, инфекция
Рекомендация: такие волосы следует подстригать или закрашивать
Обдирание заусениц часто приводит к микротравмам, через которые проникают бактерии.
Возможные последствия: воспаление, локальная инфекция
Рекомендация: использовать стерильный инструмент и обработку антисептиком
Зуд после укуса заставляет чесать кожу, но это лишь усугубляет проблему.
Возможные последствия: воспаление, раздражение, медленное заживление
Рекомендация: наносить гидрокортизоновую мазь или прикладывать холод
Выдавливание может привести к распространению воспаления и образованию шрамов.
Возможные последствия: усиление воспаления, постакне
Рекомендация: обратиться к дерматологу за лечением
Корка защищает кожу в процессе заживления. Сдирание нарушает этот процесс.
Возможные последствия: замедление регенерации, риск рубцевания
Рекомендация: не трогать до момента, когда корочка отпадёт сама
Кожа — это защитный барьер, и любое неосторожное вмешательство может оставить след. В большинстве случаев лучший подход — терпение и гигиена. Самостоятельные действия без понимания последствий часто усугубляют ситуацию.
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