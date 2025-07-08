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Кожа страдает от домашних попыток почистить прыщи: ошибки, которые оставляют след

От прыщей лучше избавляться с помощью дерматолога
1:49
Здоровье

Инстинктивное желание избавиться от прыща, седого волоса или корочки на ране может обернуться гораздо большими проблемами, чем кажется. Дерматологи предупреждают: некоторые вещи на коже лучше не трогать вовсе, чтобы не нанести вреда.

Женщина с прозрачными пластырями от прыщей
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Женщина с прозрачными пластырями от прыщей

Седые волосы

Удаление седого волоса резким движением может повредить волосяной фолликул.

  • Возможные последствия: рубец, воспаление, инфекция

  • Рекомендация: такие волосы следует подстригать или закрашивать

Заусеницы

Обдирание заусениц часто приводит к микротравмам, через которые проникают бактерии.

  • Возможные последствия: воспаление, локальная инфекция

  • Рекомендация: использовать стерильный инструмент и обработку антисептиком

Укусы комаров

Зуд после укуса заставляет чесать кожу, но это лишь усугубляет проблему.

  • Возможные последствия: воспаление, раздражение, медленное заживление

  • Рекомендация: наносить гидрокортизоновую мазь или прикладывать холод

Прыщи и чёрные точки

Выдавливание может привести к распространению воспаления и образованию шрамов.

  • Возможные последствия: усиление воспаления, постакне

  • Рекомендация: обратиться к дерматологу за лечением

Корочки на ранах

Корка защищает кожу в процессе заживления. Сдирание нарушает этот процесс.

  • Возможные последствия: замедление регенерации, риск рубцевания

  • Рекомендация: не трогать до момента, когда корочка отпадёт сама

Кожа — это защитный барьер, и любое неосторожное вмешательство может оставить след. В большинстве случаев лучший подход — терпение и гигиена. Самостоятельные действия без понимания последствий часто усугубляют ситуацию.

Уточнения

Гигие́на - раздел медицины, изучающий влияние жизни и труда на здоровье человека и разрабатывающий меры (санитарные нормы и правила), направленные на предупреждение заболеваний, обеспечение оптимальных условий существования, укрепление здоровья и продление жизни.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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