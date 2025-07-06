Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Учёные объяснили, почему детёныши диких животных не боятся людей
Виктория Дайнеко и преследование фанатом: как геолокация чуть не стала роковой ошибкой
Гданьск: белоснежный песок и холодное море — знакомимся с курортом
Активация орехов: 4 простых шага к улучшению здоровья и вкуса
Супервулканы оказались опаснее, чем считалось
Секрет английского чая с молоком: более 127 млн чашек в день завариваются именно так
Как отсутствие тренировок не влияет на мышечную память: развенчиваем мифы
Три способа спасти всходы от почвенной корки — ваш урожай станет пышным
Как выбрать идеальный бытовой измельчитель для кухни: советы по выбору

С утра до вечера — это ест каждый: но одна привычка может привести к серьёзным проблемам

Врач Дебо Бёден: кровь в моче может быть ранним симптомом рака почки
3:11
Здоровье

Почечно-клеточный рак — самый распространённый тип злокачественных опухолей почек. Его коварство в том, что долгое время он может никак себя не проявлять, а когда появляются первые симптомы — нередко бывает уже поздно.

врач
Фото: ru.freepik.com is licensed under ru.freepik.com by freepik
врач

Жизнь в ритме фастфуда: как привычки ведут к болезни

Мужчины старше 50 лет чаще всего становятся жертвами этой онкологии. Основные причины кроются в "вестернизированном" образе жизни: избыток фастфуда, энергетиков, лишний вес, алкоголь и курение. У тех, кто курит больше 10 лет, риск развития опухоли возрастает в 3-4 раза.

Когда организм бьёт тревогу

Сигналы появляются по мере роста опухоли. Один из самых ранних симптомов — кровь в моче. Даже лёгкий розовый оттенок может быть тревожным знаком.

"Кровь в моче — первый тревожный звоночек. Даже незначительное количество кровянистой примеси может быть ранним симптомом онкологического процесса в почке", — предупреждает врач.

Также возможны:

  • боль в пояснице или боку, сначала слабая и редкая, затем — нарастающая;

  • отёки ног из-за нарушения оттока крови;

  • общее ухудшение самочувствия — слабость, температура до 38 °C, снижение веса и аппетита.

Скрытые признаки, о которых вы не знали

Поздние стадии могут сопровождаться:

  • анемией,

  • повышением давления,

  • варикоцеле у мужчин,

  • плотным образованием в животе, заметным при ощупывании.

Чем раньше — тем лучше

"При появлении любого из этих симптомов важно не откладывать визит к врачу и пройти обследование", — подчёркивает онкоуролог Дебо Бёден.

Раннее выявление — ключ к спасению. Современные методы диагностики (КТ, МРТ, ангиография, биопсия) помогают распознать рак до того, как он даст метастазы. А при своевременном лечении пятилетняя выживаемость становится реальной.

Уточнения

Рак по́чки — злокачественная опухоль почки, которая чаще всего представляет собой карциному и развивается либо из эпителия проксимальных канальцев и собирательных трубочек (почечноклеточный рак, ПКР), либо из эпителия чашечно-лоханочной системы (переходноклеточный рак; либо, в некоторых случаях, плоскоклеточный рак ).
 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Прокачай мозг с удовольствием: этот чай оказался чудодейственным
Наука и техника
Прокачай мозг с удовольствием: этот чай оказался чудодейственным Аудио 
Обычная зарядка стала причиной пожара — как избежать этого
Недвижимость
Обычная зарядка стала причиной пожара — как избежать этого Аудио 
Рецепт жареных кабачков с сухарями и чесноком
Еда и рецепты
Рецепт жареных кабачков с сухарями и чесноком Аудио 
Популярное
Океан светится по ночам — и это очень плохой знак: начинается что-то необратимое

Океаны светятся зелёным, но за этим красивым явлением скрывается разрушительный процесс, меняющий морские экосистемы. Учёные бьют тревогу.

Воды залива Омана теряют кислород из-за вспышки Noctiluca scintillans
Рецепт жареных кабачков с сухарями и чесноком
Как жарить кабачки: один секрет для идеального результата, о котором вы не догадывались
Кошки, которые преданнее собак: не отпускают даже ночью, не отходят даже в обиде
Хищник в маске шута: за что гиен боятся и презирают даже в животном мире
Преимущества для России от признания Талибана: нюансы и возможности Любовь Степушова Неожиданная находка в Помпеях: как один кувшин рассказал целую историю вкуса Игорь Буккер "Дом, который построил Ясен Николаевич Засурский" — что скрывает эта книга о легендарном декане факультета журналистики МГУ Юлиана Погосова
Повернул, как велела стрелка — и попал под штраф: что не так с зелёным сигналом светофора
Не выбрасывайте старые полотенца — вот как они пригодятся в ванной
Чай с мятой мощно прокачивает мозг, уверены ученые
Чай с мятой мощно прокачивает мозг, уверены ученые
Последние материалы
Как выбрать идеальный бытовой измельчитель для кухни: советы по выбору
После жары и моря: аптечные продажи средств для восстановления волос увеличились в два раза
Фартлек: эффективная методика кардио-тренировок для всех уровней подготовки
Криптовалюты в госрезервах. Шаг Казахстана в будущее?
Врач Дебо Бёден: кровь в моче может быть ранним симптомом рака почки
Как определить расположение бензобака по приборной панели авто
Настя Задорожная учит свою дочь плаванию: шокирующее видео привело к спорам
Литературные трудности Варвары Видо: что пошло не так?
Путешествие с кошкой: пять причин, почему кошке может стать плохо в пути
Северная Корея открыла курорт Вонсан-Кальма на 20 тысяч мест
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.