С утра до вечера — это ест каждый: но одна привычка может привести к серьёзным проблемам

Почечно-клеточный рак — самый распространённый тип злокачественных опухолей почек. Его коварство в том, что долгое время он может никак себя не проявлять, а когда появляются первые симптомы — нередко бывает уже поздно.
Мужчины старше 50 лет чаще всего становятся жертвами этой онкологии. Основные причины кроются в "вестернизированном" образе жизни: избыток фастфуда, энергетиков, лишний вес, алкоголь и курение. У тех, кто курит больше 10 лет, риск развития опухоли возрастает в 3-4 раза.
Сигналы появляются по мере роста опухоли. Один из самых ранних симптомов — кровь в моче. Даже лёгкий розовый оттенок может быть тревожным знаком.
"Кровь в моче — первый тревожный звоночек. Даже незначительное количество кровянистой примеси может быть ранним симптомом онкологического процесса в почке", — предупреждает врач.
Также возможны:
боль в пояснице или боку, сначала слабая и редкая, затем — нарастающая;
отёки ног из-за нарушения оттока крови;
общее ухудшение самочувствия — слабость, температура до 38 °C, снижение веса и аппетита.
Поздние стадии могут сопровождаться:
анемией,
повышением давления,
варикоцеле у мужчин,
плотным образованием в животе, заметным при ощупывании.
"При появлении любого из этих симптомов важно не откладывать визит к врачу и пройти обследование", — подчёркивает онкоуролог Дебо Бёден.
Раннее выявление — ключ к спасению. Современные методы диагностики (КТ, МРТ, ангиография, биопсия) помогают распознать рак до того, как он даст метастазы. А при своевременном лечении пятилетняя выживаемость становится реальной.
Рак по́чки — злокачественная опухоль почки, которая чаще всего представляет собой карциному и развивается либо из эпителия проксимальных канальцев и собирательных трубочек (почечноклеточный рак, ПКР), либо из эпителия чашечно-лоханочной системы (переходноклеточный рак; либо, в некоторых случаях, плоскоклеточный рак ).
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