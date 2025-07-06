С утра до вечера — это ест каждый: но одна привычка может привести к серьёзным проблемам

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Врач Дебо Бёден: кровь в моче может быть ранним симптомом рака почки

3:11 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Почечно-клеточный рак — самый распространённый тип злокачественных опухолей почек. Его коварство в том, что долгое время он может никак себя не проявлять, а когда появляются первые симптомы — нередко бывает уже поздно.

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Мужчины старше 50 лет чаще всего становятся жертвами этой онкологии. Основные причины кроются в "вестернизированном" образе жизни: избыток фастфуда, энергетиков, лишний вес, алкоголь и курение. У тех, кто курит больше 10 лет, риск развития опухоли возрастает в 3-4 раза.

Когда организм бьёт тревогу

Сигналы появляются по мере роста опухоли. Один из самых ранних симптомов — кровь в моче. Даже лёгкий розовый оттенок может быть тревожным знаком.

"Кровь в моче — первый тревожный звоночек. Даже незначительное количество кровянистой примеси может быть ранним симптомом онкологического процесса в почке", — предупреждает врач.

Также возможны:

боль в пояснице или боку, сначала слабая и редкая, затем — нарастающая;

отёки ног из-за нарушения оттока крови;

общее ухудшение самочувствия — слабость, температура до 38 °C, снижение веса и аппетита.

Скрытые признаки, о которых вы не знали

Поздние стадии могут сопровождаться:

анемией,

повышением давления,

варикоцеле у мужчин,

плотным образованием в животе, заметным при ощупывании.

Чем раньше — тем лучше

"При появлении любого из этих симптомов важно не откладывать визит к врачу и пройти обследование", — подчёркивает онкоуролог Дебо Бёден.

Раннее выявление — ключ к спасению. Современные методы диагностики (КТ, МРТ, ангиография, биопсия) помогают распознать рак до того, как он даст метастазы. А при своевременном лечении пятилетняя выживаемость становится реальной.

Уточнения

Рак по́чки — злокачественная опухоль почки, которая чаще всего представляет собой карциному и развивается либо из эпителия проксимальных канальцев и собирательных трубочек (почечноклеточный рак, ПКР), либо из эпителия чашечно-лоханочной системы (переходноклеточный рак; либо, в некоторых случаях, плоскоклеточный рак ).



