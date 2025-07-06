Отказались от соли — спасли зрение: какие еще шаги защищают от гипертонии

Кардиолог Поляева: гипертония может привести к инфаркту и потере зрения

2:07 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Гипертоническая болезнь, также известная как артериальная гипертензия, является одним из самых распространённых заболеваний в современном мире. В последние годы она всё чаще диагностируется у людей молодого возраста.

Фото: commons.wikimedia.org by Albarubescens, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Тонометр

О возможных последствиях гипертонии рассказала врач-кардиолог из "СМ-Клиники", кандидат медицинских наук Ирина Поляева.

Гипертония — это хроническое заболевание, при котором артериальное давление постоянно превышает норму. По словам врача, коварство этого заболевания заключается в том, что на ранних стадиях оно может протекать бессимптомно, из-за чего человек может долго не замечать проблемы.

Если гипертонию не выявить вовремя, это может привести к серьёзным осложнениям. В частности, это может привести к повреждению почек и развитию хронической почечной недостаточности. Кроме того, повышенное давление может негативно сказаться на сосудах глаз, что может привести к ухудшению зрения вплоть до полной его потери, пишет Газета.Ru.

Сердце и мозг также являются органами-мишенями при гипертонии. Поэтому на фоне этого заболевания могут развиться инфаркты и инсульты.

"Хотя гипертония не отличается специфическими симптомами, стоит прислушиваться к своему организму и обращать внимание на частые головные боли (особенно в затылочной зоне), головокружения, ощущение пульсации в ушах, перебои в сердечном ритме, одышку, снижение остроты зрения", — сказала Поляева.

В таком случае необходимо обратиться к врачу, подчеркнула специалист.

Чтобы снизить риск развития гипертонии, врач рекомендовала потреблять меньше соли, есть больше овощей, зелени и фруктов. Также важно больше двигаться — минимум 30 минут 3-5 раз в неделю. Необходимо забыть про вредные привычки, отказаться от курения и алкоголя, завести дневник давления и каждый год посещать профилактические обследования.

Уточнения

Артериа́льная гипертензи́я АГ; гипертони́я (др.-греч. ὑπέρ «над, выше» + τόνος «натяжение; тон») — синдром повышения систолического артериального давления (САД) от 140 мм рт. ст. и выше, и одновременно или самостоятельно — диастолического АД (ДАД) ≥ 90 мм рт. ст.



