Пломба-панацея или научная фантастика? Стоматолог о разработке, обещающей вернуть зубам здоровье

Восстановление зубов новой биоактивной пломбой — миф или реальность? Что даёт разработка учёных Белгорода

2:49 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Главный врач Немецкого Имплантологического Центра Магомед Дахкильгов в интервью Pravda.Ru прокомментировал новость о разработке в Белгороде материала, напоминающего костную ткань и стимулирующего регенерацию костей. Исследователи НИУ БелГУ опубликовали свои исследования и сообщили, что этот материал может использоваться для создания биоактивных пломб, способных восстанавливать зубы. Технология уже находится на этапе внедрения в производство.

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Однако, по мнению Магомеда Дахкильгова, восстановление зубов с помощью этого материала сомнительно.

"Я считаю, что это очень сомнительно, что новый материал будет восстанавливать зубы, поскольку для того, чтобы восстанавливался зуб, должно быть снабжение тканей питательными веществами через кровеносные сосуды. Когда у нас зуб растет, формируется, это происходит непосредственно в десне, и он из десны вверх растет. За счет просто пломбы никакого восстановления эмали не произойдет", — объяснил Дахкильгов.

Врач рассказал, что существуют эмалевые комплексы, такие как "Эндогель" от компании Straumann, которые изготавливаются из зачатков молочных зубов поросят. Они используются в пародонтологических операциях для восстановления цементного слоя, связки пародонта и мягких тканей. Но эти комплексы эффективны только при закрытии десневым лоскутом.

"Поэтому я думаю, что не будет восстановления эмали и дентина каким-то пломбировочным чудо-материалом", — добавил стоматолог.

Магомед Дахкильгов считает, что восстановление эмали и дентина с помощью пломбировочного материала невозможно. Он сравнивает это с попыткой восстановить камень, повреждённый пулей, с помощью пломбы. Камень не восстановится, и то же самое произойдёт с зубами.

Несмотря на это, разработки в области стоматологии продолжаются. Ведутся исследования по уменьшению кариесогенности микрофлоры в полости рта с помощью специальных активных агентов. Также активно развивается направление выращивания зубов.

"Сейчас ждут очень плотные разработки по выращиванию зубов, но тоже очень все еще достаточно на таком уровне примитивном пока. Но это направление активно работает, чтобы вместо удаленного зуба можно было подсадить зачаток, и из него сформировался уже, вырос твой родной зуб", — рассказал Магомед Дахкильгов.

Учёные НИУ БелГУ периодически пытаются разрабатывать новые методы восстановления зубов, но пока результаты остаются на примитивном уровне. Однако это направление активно развивается, и есть надежда на появление более эффективных методов в будущем.

Уточнения

Пло́мба в стоматологии — химический состав, используемый для заполнения полости в зубе, образовавшейся после лечения кариеса или в результате механического или иного повреждения зуба.

