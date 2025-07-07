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Цифровой детокс вечером улучшает качество сна — и это подтверждают исследования

Психотерапевт советует не использовать гаджеты перед сном
1:53
Здоровье

Привычка пролистывать ленту соцсетей перед сном кажется безобидной. Но специалист Ирина Крашкина предупреждает: такая рутина способна серьёзно повлиять на качество отдыха и психоэмоциональное состояние.

Кошмарный сон
Фото: Pixabay by Ponschke, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Кошмарный сон

Виноват не сам телефон, а свет

"Использование смартфона перед сном может спровоцировать бессонницу", — объясняет кандидат медицинских наук, врач-психотерапевт Ирина Крашкина.

Причина — в голубом свете, который излучают экраны. Он подавляет выработку мелатонина — гормона, отвечающего за засыпание и циркадные ритмы.

"Чтобы минимизировать негативный эффект, следует избегать использования гаджетов за час до сна", — подчёркивает специалист.

Что поможет снизить вред

Для тех, кто не готов полностью отказаться от телефона вечером, есть компромиссные меры:

  • включить режим "не беспокоить";

  • использовать настройки защиты зрения - фильтры синего света и снижение яркости;

  • установить приложения, которые отслеживают экранное время и ограничивают доступ к отдельным программам в вечерние часы.

Заменить экран — значит снизить стресс

Психотерапевт уверена: отказ от гаджетов в ночное время — это не ограничение, а вклад в здоровье.

"Цифровой детокс снижает уровень стресса и повышает продуктивность", — говорит Ирина Крашкина.

Чтобы сделать процесс отказа мягче:

  • внедрите альтернативные привычки: чтение, спокойные тренировки, прогулки;

  • начните с малого — уберите телефон хотя бы на 15 минут раньше обычного;

  • не требуйте от себя жёсткой дисциплины: постепенное сокращение времени более эффективно.

"Важно не быть слишком строгим к себе, а шаг за шагом увеличивать количество времени, проведённого без устройства", — резюмирует эксперт.

Уточнения

Га́джет - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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