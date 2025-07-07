Цифровой детокс вечером улучшает качество сна — и это подтверждают исследования

Привычка пролистывать ленту соцсетей перед сном кажется безобидной. Но специалист Ирина Крашкина предупреждает: такая рутина способна серьёзно повлиять на качество отдыха и психоэмоциональное состояние.
"Использование смартфона перед сном может спровоцировать бессонницу", — объясняет кандидат медицинских наук, врач-психотерапевт Ирина Крашкина.
Причина — в голубом свете, который излучают экраны. Он подавляет выработку мелатонина — гормона, отвечающего за засыпание и циркадные ритмы.
"Чтобы минимизировать негативный эффект, следует избегать использования гаджетов за час до сна", — подчёркивает специалист.
Для тех, кто не готов полностью отказаться от телефона вечером, есть компромиссные меры:
включить режим "не беспокоить";
использовать настройки защиты зрения - фильтры синего света и снижение яркости;
установить приложения, которые отслеживают экранное время и ограничивают доступ к отдельным программам в вечерние часы.
Психотерапевт уверена: отказ от гаджетов в ночное время — это не ограничение, а вклад в здоровье.
"Цифровой детокс снижает уровень стресса и повышает продуктивность", — говорит Ирина Крашкина.
Чтобы сделать процесс отказа мягче:
внедрите альтернативные привычки: чтение, спокойные тренировки, прогулки;
начните с малого — уберите телефон хотя бы на 15 минут раньше обычного;
не требуйте от себя жёсткой дисциплины: постепенное сокращение времени более эффективно.
"Важно не быть слишком строгим к себе, а шаг за шагом увеличивать количество времени, проведённого без устройства", — резюмирует эксперт.
Га́джет - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни.
Каждый год наша планета проходит через точку своей орбиты, известную как афелий, когда она находится на максимальном удалении от Солнца.