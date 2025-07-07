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Эти компоненты в сладостях могут быть не вредны, а даже полезны — вот почему

Умеренное потребление конфет не вредит организму — при соблюдении баланса
1:55
Здоровье

Сладости давно получили репутацию "врагов" правильного питания. Но действительно ли всё так однозначно? Некоторые ингредиенты, входящие в состав современных конфет, способны удивить — они не просто безопасны, но и могут принести пользу организму.

Кокосовые конфеты
Фото: Designed by Freepik by azerbaijan_stockers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Кокосовые конфеты

Растительные жиры: не всегда враг диеты

В производстве кондитерских изделий часто применяются растительные масла - в частности, подсолнечное, а также более сложные жиросодержащие смеси.
На упаковках они могут обозначаться как "специализированный жир".

Эти масла являются важной частью сбалансированного рациона. В умеренных количествах они помогают организму усваивать витамины, поддерживают работу клеток и не вредят при грамотном употреблении.

А что насчёт эквивалента масла какао

Одним из компонентов, вызывающих настороженность у потребителей, остаётся так называемый эквивалент какао-масла. Однако большинство страхов, связанных с ним, — результат мифов и недопонимания.

Фактически, это смесь тропических и экзотических масел, по физико-химическим характеристикам максимально приближённая к натуральному какао-маслу. Такие жиры безопасны и технологически оправданы — они придают сладостям нужную текстуру и стабильность.

В чём реальная опасность

Главная угроза, с которой ассоциируются конфеты, — это сахар. Именно его избыток, а не специализированные жиры, становится причиной серьёзных проблем:

  • лишний вес;

  • инсулинорезистентность и диабет 2 типа;

  • заболевания сердечно-сосудистой системы.

Сладости не нужно полностью исключать из жизни, но важно соблюдать меру. Умеренное потребление качественных конфет не навредит здоровью, особенно если рацион в остальном сбалансирован.

Уточнения

Конди́терские изде́лия - продукты питания, как правило, с большим содержанием сахара, отличающиеся высокой калорийностью и усваиваемостью.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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