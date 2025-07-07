Отжимания, которые работают не на грудь, а на бицепсы — важный технический момент

Мощные бицепсы можно развить не только в тренажёрном зале. Оказывается, привычные отжимания способны давать отличный результат, если использовать одну важную технику. Этот малозаметный нюанс делает акцент на бицепсах и может кардинально изменить эффективность упражнения.
Классический вариант отжиманий задействует грудные мышцы, трицепсы и плечи. Однако существует альтернатива, при которой основная нагрузка приходится на бицепсы.
Речь о так называемых отжиманиях с акцентом на бицепс. При правильной технике они эффективно включают в работу переднюю часть руки — ту самую, которая формирует объём.
Важные моменты, на которые стоит обратить внимание:
Положение рук - ладони должны располагаться на ширине плеч или немного уже.
Разворот кистей - ладони направлены внутрь, пальцы смотрят в сторону носков.
Корпус - тело максимально прямое, без прогиба в пояснице или подъёма таза.
На вдохе - необходимо опуститься вниз, отводя локти назад и прижимая их к туловищу.
Касание грудной клетки пола желательно для увеличения амплитуды.
На выдохе - возвращение в исходное положение с сохранением напряжения в бицепсах.
Этот вариант существенно отличается от классики: более узкая постановка рук, движение вдоль тела, другая кинематика — всё это создаёт нужную нагрузку на бицепс.
Изменение угла и положения рук перераспределяет нагрузку. За счёт этого включаются те мышцы, которые при стандартной технике почти не задействованы. Такой подход особенно эффективен для домашних тренировок и ситуаций, когда нет доступа к спортивному оборудованию.
Двугла́вая мы́шца плеча́ (би́цепс) — большая мышца плеча, хорошо заметна под кожей.
Каждый год наша планета проходит через точку своей орбиты, известную как афелий, когда она находится на максимальном удалении от Солнца.