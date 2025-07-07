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Отжимания, которые работают не на грудь, а на бицепсы — важный технический момент

Отжимания с внутренним разворотом ладоней активируют рост бицепсов
Здоровье

Мощные бицепсы можно развить не только в тренажёрном зале. Оказывается, привычные отжимания способны давать отличный результат, если использовать одну важную технику. Этот малозаметный нюанс делает акцент на бицепсах и может кардинально изменить эффективность упражнения.

Простая тренировка
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenA is licensed under Free for commercial use
Простая тренировка

Отжимания, которые работают на бицепс

Классический вариант отжиманий задействует грудные мышцы, трицепсы и плечи. Однако существует альтернатива, при которой основная нагрузка приходится на бицепсы.
Речь о так называемых отжиманиях с акцентом на бицепс. При правильной технике они эффективно включают в работу переднюю часть руки — ту самую, которая формирует объём.

Как выполнять: пошаговая техника

Важные моменты, на которые стоит обратить внимание:

  • Положение рук - ладони должны располагаться на ширине плеч или немного уже.

  • Разворот кистей - ладони направлены внутрь, пальцы смотрят в сторону носков.

  • Корпус - тело максимально прямое, без прогиба в пояснице или подъёма таза.

  • На вдохе - необходимо опуститься вниз, отводя локти назад и прижимая их к туловищу.

  • Касание грудной клетки пола желательно для увеличения амплитуды.

  • На выдохе - возвращение в исходное положение с сохранением напряжения в бицепсах.

Этот вариант существенно отличается от классики: более узкая постановка рук, движение вдоль тела, другая кинематика — всё это создаёт нужную нагрузку на бицепс.

Почему это работает

Изменение угла и положения рук перераспределяет нагрузку. За счёт этого включаются те мышцы, которые при стандартной технике почти не задействованы. Такой подход особенно эффективен для домашних тренировок и ситуаций, когда нет доступа к спортивному оборудованию.

Уточнения

Двугла́вая мы́шца плеча́ (би́цепс) — большая мышца плеча, хорошо заметна под кожей.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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