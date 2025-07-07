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Потеря вкуса к мясу — один из тревожных признаков, который стоит срочно проверить

Профессор Шестаков назвал симптом, указывающий на онкологию желудка
1:55
Здоровье

Упадок сил, снижение веса, бледность кожи. Всё это можно списать на стресс, усталость или неправильное питание. Но если к этим признакам добавляется внезапное отвращение к мясу — стоит насторожиться. Такое изменение вкуса может указывать на очень серьёзную проблему.

Мясо
Фото: Designed by Freepik by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мясо

Рак желудка часто не даёт сигналов вовремя

"Отвращение к мясу — тревожный симптом, который может свидетельствовать о раке желудка", — предупредил онколог, профессор Алексей Шестаков.

Главная опасность болезни — в её скрытности. Симптомы часто проявляются уже на поздних стадиях. Среди них:

  • выраженный упадок сил;

  • резкая потеря массы тела;

  • изменение вкусовых предпочтений;

  • бледность кожи.

Особенно стоит обратить внимание, если привычные продукты — в первую очередь мясо — вдруг начинают вызывать отвращение.

Предупреждающие сигналы до онкологии

Есть состояния, которые могут предшествовать развитию рака желудка. Одно из самых распространённых — язва. Она часто сопровождается болями, изжогой, дискомфортом после еды.

"Язва, расположенная в определённых зонах желудка, почти всегда переходит в опухоль. Если человек своевременно обращается за медицинской помощью, шанс предотвратить опухоль резко возрастает", — подчёркивает Шестаков.

Факторы риска, которые легко упустить

Рак желудка не всегда связан только с язвой. На развитие болезни влияют и другие причины:

  • избыток соли в рационе;

  • частое употребление колбасы, сосисок и маринованных продуктов;

  • генетическая предрасположенность.

Если у близких родственников в молодом возрасте диагностировали рак желудка — это повод быть особенно внимательным к себе и регулярно проходить обследования.

Уточнения

Язва желудка - локальный дефект слизистой оболочки желудка (иногда с захватом подслизистого слоя), образующийся под действием соляной кислоты, пепсина и желчи и вызывающий на этом участке трофические нарушения. 

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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