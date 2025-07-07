Потеря вкуса к мясу — один из тревожных признаков, который стоит срочно проверить

Упадок сил, снижение веса, бледность кожи. Всё это можно списать на стресс, усталость или неправильное питание. Но если к этим признакам добавляется внезапное отвращение к мясу — стоит насторожиться. Такое изменение вкуса может указывать на очень серьёзную проблему.
"Отвращение к мясу — тревожный симптом, который может свидетельствовать о раке желудка", — предупредил онколог, профессор Алексей Шестаков.
Главная опасность болезни — в её скрытности. Симптомы часто проявляются уже на поздних стадиях. Среди них:
выраженный упадок сил;
резкая потеря массы тела;
изменение вкусовых предпочтений;
бледность кожи.
Особенно стоит обратить внимание, если привычные продукты — в первую очередь мясо — вдруг начинают вызывать отвращение.
Есть состояния, которые могут предшествовать развитию рака желудка. Одно из самых распространённых — язва. Она часто сопровождается болями, изжогой, дискомфортом после еды.
"Язва, расположенная в определённых зонах желудка, почти всегда переходит в опухоль. Если человек своевременно обращается за медицинской помощью, шанс предотвратить опухоль резко возрастает", — подчёркивает Шестаков.
Рак желудка не всегда связан только с язвой. На развитие болезни влияют и другие причины:
избыток соли в рационе;
частое употребление колбасы, сосисок и маринованных продуктов;
генетическая предрасположенность.
Если у близких родственников в молодом возрасте диагностировали рак желудка — это повод быть особенно внимательным к себе и регулярно проходить обследования.
Язва желудка - локальный дефект слизистой оболочки желудка (иногда с захватом подслизистого слоя), образующийся под действием соляной кислоты, пепсина и желчи и вызывающий на этом участке трофические нарушения.
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