Потеря вкуса к мясу — один из тревожных признаков, который стоит срочно проверить

Профессор Шестаков назвал симптом, указывающий на онкологию желудка

1:55 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Упадок сил, снижение веса, бледность кожи. Всё это можно списать на стресс, усталость или неправильное питание. Но если к этим признакам добавляется внезапное отвращение к мясу — стоит насторожиться. Такое изменение вкуса может указывать на очень серьёзную проблему.

Фото: Designed by Freepik by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Мясо

Рак желудка часто не даёт сигналов вовремя

"Отвращение к мясу — тревожный симптом, который может свидетельствовать о раке желудка", — предупредил онколог, профессор Алексей Шестаков.

Главная опасность болезни — в её скрытности. Симптомы часто проявляются уже на поздних стадиях. Среди них:

выраженный упадок сил;

резкая потеря массы тела;

изменение вкусовых предпочтений;

бледность кожи.

Особенно стоит обратить внимание, если привычные продукты — в первую очередь мясо — вдруг начинают вызывать отвращение.

Предупреждающие сигналы до онкологии

Есть состояния, которые могут предшествовать развитию рака желудка. Одно из самых распространённых — язва. Она часто сопровождается болями, изжогой, дискомфортом после еды.

"Язва, расположенная в определённых зонах желудка, почти всегда переходит в опухоль. Если человек своевременно обращается за медицинской помощью, шанс предотвратить опухоль резко возрастает", — подчёркивает Шестаков.

Факторы риска, которые легко упустить

Рак желудка не всегда связан только с язвой. На развитие болезни влияют и другие причины:

избыток соли в рационе;

частое употребление колбасы, сосисок и маринованных продуктов;

генетическая предрасположенность.

Если у близких родственников в молодом возрасте диагностировали рак желудка — это повод быть особенно внимательным к себе и регулярно проходить обследования.

Уточнения

Язва желудка - локальный дефект слизистой оболочки желудка (иногда с захватом подслизистого слоя), образующийся под действием соляной кислоты, пепсина и желчи и вызывающий на этом участке трофические нарушения.

