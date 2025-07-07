Каждый день мы едим опасную комбинацию — вот альтернатива, одобренная нутрициологами

Исследование Gut: мясо с картофелем замедляет пищеварение на 4 часа

Каждый день миллионы людей готовят опасное блюдо — и даже не подозревают об этом. Мясо с картофелем кажется безобидной классикой, но учёные и врачи бьют тревогу: это сочетание способно нанести серьёзный вред пищеварению, если есть его регулярно.

Фото: flickr.com by jeffreyw, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Тушёная картошка с мясом

Почему мясо и картофель — плохая пара

"Каждый день вы готовите бомбу, которая разрушает ваш кишечник", — заявил гастроэнтеролог Алексей Ковальков

Речь идёт о привычном сочетании животных белков и крахмалов. Согласно исследованию Gut (2024), такое блюдо замедляет пищеварение почти на 4 часа. За это время в кишечнике начинаются процессы гниения, выделяются токсины, что приводит к воспалениям и дискомфорту.

"Желудок не может одновременно вырабатывать кислоту для мяса и щелочь для картофеля", — поясняет доктор Дэвид Уилкс.

Что говорят специалисты и практика

"Добавьте зелень и ферментированные овощи — например, квашеную капусту. Они содержат пробиотики, которые нейтрализуют вред," — предлагает Шеф-диетолог ресторана White Rabbit Мария Крылова

Исследование Microbiome (2023) это подтверждает: при сочетании мяса с ферментированными продуктами уровень воспаления в кишечнике снижается на 50%.

Альтернатива есть — и она вкусная

"Такие сочетания — часть культурных традиций. Проблема не в редком употреблении, а в ежедневном," — подчёркивает историк кулинарии Павел Сюткин

Если не хочется отказываться от мяса, попробуйте заменить картофель на тыкву или сельдерей.

"Тыква содержит ферменты, которые ускоряют переваривание белка", — говорит нутрициолог Анна Иванова.

Food Science & Nutrition (2024) подтверждает: при добавлении тыквы мясо усваивается на 30% быстрее.

А если очень хочется

Можно просто разнести приёмы пищи во времени.

"В обед — стейк с овощами, а вечером — запечённый картофель с зеленью", — советует доктор Эмили Кларк.

Уточнения

Пробио́тики - живые микроорганизмы, приносящие пользу хозяину при введении в адекватных количествах.

