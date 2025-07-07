Кофе не поднимает давление: чем он действительно полезен для сосудов и нервной системы

Многие по привычке ограничивают себя в кофе из страха "подскочившего давления". Но, похоже, пора пересматривать этот подход. Современные диетологи уверены: этот напиток не так прост, как принято думать — и не так опасен, как о нём говорят.
Один из самых живучих мифов — что кофе вызывает гипертонию.
"На самом деле всё наоборот: регулярное употребление кофе может снизить риск развития гипертонии", — утверждает диетолог Елена Соломатина.
Всё дело в составе напитка: кофе богат антиоксидантами и полифенолами, которые борются с окислением липидов и поддерживают здоровье сосудов.
"Это можно сравнить с закаливанием организма холодным душем", — добавляет специалист.
Кофе действительно тонизирует, но это не означает автоматическое повышение давления. Исключение — когда человеку нужно успокоиться: вот тогда кофе может пойти "вразрез" с состоянием организма.
"Кофе не всегда бодрит так, как принято считать. Да, кофеин стимулирует нервную систему, но в напитке также содержится теобромин — вещество с противоположным действием, поэтому уже через 30 минут после чашки кофе некоторых людей начинает клонить в сон", - говорит диетолог Антон Поляков
Елена Соломатина подчёркивает, что реакция на кофе индивидуальна. Она зависит от:
количества рецепторов в организме;
скорости привыкания к кофеину;
сорта и способа обжарки;
дозировки и частоты употребления.
У кого-то кофе бодрит, у кого-то не даёт уснуть, а на кого-то вообще не действует. И это абсолютно нормально — вопрос биохимии.
Ко́фе - напиток из жареных и перемолотых зёрен кофейного дерева или кофейного куста.
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