Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Дочь Абдулова подтвердила отношения с режиссёром Алексеем Федорцовым: подробности романа
Новые правила для водителей и пешеходов на зебре
Священная вода Чили: мистическое озеро, куда ведёт дорога через облака
Парадокс Красной планеты: открытие Curiosity объяснило гибель марсианской атмосферы
Секреты успешного сбора клубники: избегайте этих ошибок
Планета без людей — и вот кто первым начнёт делить территорию
История Челси: клуб из команды изгоев превратился в топовый
Леонид Агутин прервал концерт из-за потерянного обручального кольца
Сушите волосы феном каждый день? Эти 5 правил спасут их от сухости

Кофе не поднимает давление: чем он действительно полезен для сосудов и нервной системы

Диетологи развеяли популярные мифы о кофе и влиянии на давление
1:50
Здоровье

Многие по привычке ограничивают себя в кофе из страха "подскочившего давления". Но, похоже, пора пересматривать этот подход. Современные диетологи уверены: этот напиток не так прост, как принято думать — и не так опасен, как о нём говорят.

Молодые люди пьют кофе
Фото: Pravda.Ru by Марк Ульянов, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Молодые люди пьют кофе

Кофе и давление: где правда

Один из самых живучих мифов — что кофе вызывает гипертонию.

"На самом деле всё наоборот: регулярное употребление кофе может снизить риск развития гипертонии", — утверждает диетолог Елена Соломатина.

Всё дело в составе напитка: кофе богат антиоксидантами и полифенолами, которые борются с окислением липидов и поддерживают здоровье сосудов.

"Это можно сравнить с закаливанием организма холодным душем", — добавляет специалист.

Кофе действительно тонизирует, но это не означает автоматическое повышение давления. Исключение — когда человеку нужно успокоиться: вот тогда кофе может пойти "вразрез" с состоянием организма.

Почему кофе может усыпить

"Кофе не всегда бодрит так, как принято считать. Да, кофеин стимулирует нервную систему, но в напитке также содержится теобромин — вещество с противоположным действием, поэтому уже через 30 минут после чашки кофе некоторых людей начинает клонить в сон", - говорит диетолог Антон Поляков

У всех кофе работает по-разному

Елена Соломатина подчёркивает, что реакция на кофе индивидуальна. Она зависит от:

  • количества рецепторов в организме;

  • скорости привыкания к кофеину;

  • сорта и способа обжарки;

  • дозировки и частоты употребления.

У кого-то кофе бодрит, у кого-то не даёт уснуть, а на кого-то вообще не действует. И это абсолютно нормально — вопрос биохимии.

Уточнения

Ко́фе - напиток из жареных и перемолотых зёрен кофейного дерева или кофейного куста.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Банановая кожура в качестве удобрения для орхидей — проверенный способ
Садоводство, цветоводство
Банановая кожура в качестве удобрения для орхидей — проверенный способ Аудио 
Обычная зарядка стала причиной пожара — как избежать этого
Недвижимость
Обычная зарядка стала причиной пожара — как избежать этого Аудио 
Воды залива Омана теряют кислород из-за вспышки Noctiluca scintillans
Наука и техника
Воды залива Омана теряют кислород из-за вспышки Noctiluca scintillans Аудио 
Популярное
Отдых у реки и неожиданные шипящие соседи: как остаться живым и не превратиться в ужин

В реках и озерах можно встретить ужей и гадюк. Узнайте, как отличить их, избежать укусов и что делать при встрече со змеей у воды.

Что делать при встрече со змеей у реки: советы экологов по безопасности
Наша планета готовится к космическому манёвру
152 миллиона километров пустоты: Земля готовится к большому прыжку
Лигры, пиззли и ягулеры: 10 животных, названия которых звучат как шутка — но они существуют
Китай случайно замедлил вращение Земли: НАСА бьёт тревогу
Преимущества для России от признания Талибана: нюансы и возможности Любовь Степушова Неожиданная находка в Помпеях: как один кувшин рассказал целую историю вкуса Игорь Буккер "Дом, который построил Ясен Николаевич Засурский" — что скрывает эта книга о легендарном декане факультета журналистики МГУ Юлиана Погосова
Как превратить дом в шикарное пространство за пару дней: 7 простых шагов к уюту
Без понтов, но с ресурсом: что купить на вторичке в 2025
Без понтов, зато с характером: машины, которые не ломаются
Без понтов, зато с характером: машины, которые не ломаются
Последние материалы
Доверие к доллару разрушено — Лавров о неконтролируемом росте госдолга США
Как рыбы маскируются под камни: самые смертоносные хищники океана
Эксперты предупредили: заправка до полного повреждает топливную систему
Подземные воды и климат: как сдвиг осадков повлияет на ресурсы
Майкл Дуглас объявляет о завершении карьеры на фоне борьбы с раком
Уксус и крахмал вместо химии: натуральное средство для сада
Тропа Одиссея, город-призрак и пляжи без туристов: путь, о котором не расскажут в турагентствах
Серый цвет больше не в моде: тренды интерьера 2025
Летние тренды в еде: что готовят россияне в жару?
Прохор Шаляпин объяснил, почему хотел бы переспать с Собчак
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.