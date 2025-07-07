Кофе не поднимает давление: чем он действительно полезен для сосудов и нервной системы

Диетологи развеяли популярные мифы о кофе и влиянии на давление

1:50 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Многие по привычке ограничивают себя в кофе из страха "подскочившего давления". Но, похоже, пора пересматривать этот подход. Современные диетологи уверены: этот напиток не так прост, как принято думать — и не так опасен, как о нём говорят.

Фото: Pravda.Ru by Марк Ульянов, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Молодые люди пьют кофе

Кофе и давление: где правда

Один из самых живучих мифов — что кофе вызывает гипертонию.

"На самом деле всё наоборот: регулярное употребление кофе может снизить риск развития гипертонии", — утверждает диетолог Елена Соломатина.

Всё дело в составе напитка: кофе богат антиоксидантами и полифенолами, которые борются с окислением липидов и поддерживают здоровье сосудов.

"Это можно сравнить с закаливанием организма холодным душем", — добавляет специалист.

Кофе действительно тонизирует, но это не означает автоматическое повышение давления. Исключение — когда человеку нужно успокоиться: вот тогда кофе может пойти "вразрез" с состоянием организма.

Почему кофе может усыпить

"Кофе не всегда бодрит так, как принято считать. Да, кофеин стимулирует нервную систему, но в напитке также содержится теобромин — вещество с противоположным действием, поэтому уже через 30 минут после чашки кофе некоторых людей начинает клонить в сон", - говорит диетолог Антон Поляков

У всех кофе работает по-разному

Елена Соломатина подчёркивает, что реакция на кофе индивидуальна. Она зависит от:

количества рецепторов в организме;

скорости привыкания к кофеину;

сорта и способа обжарки;

дозировки и частоты употребления.

У кого-то кофе бодрит, у кого-то не даёт уснуть, а на кого-то вообще не действует. И это абсолютно нормально — вопрос биохимии.

Уточнения

Ко́фе - напиток из жареных и перемолотых зёрен кофейного дерева или кофейного куста.

