Восстановление печени после алкоголя — три действия, которые многие игнорируют

Врач Ломова: спорт ускоряет регенерацию печени после алкоголя

1:37 Your browser does not support the audio element. Здоровье

После бурного застолья печень испытывает серьёзную нагрузку. Но есть хорошие новости: при грамотном подходе она умеет восстанавливаться. Главное — знать, что именно ей нужно.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Три алкогольных коктейля

Первое: пересмотрите питание

Здоровое, сбалансированное питание — ключ к восстановлению печени. Суточная калорийность рациона должна быть не менее 2000 ккал. А вот с белками важен расчёт: примерно 1-1,5 грамма на каждый килограмм массы тела.

От чего лучше отказаться или хотя бы резко сократить:

консервов и колбас;

жирной, жареной и острой пищи;

соли в больших количествах.

А вот что стоит добавить в тарелку:

свежие овощи;

зелень и ягоды;

рыбу;

нежирные сорта мяса.

Второе: следите за водой

Правильный питьевой режим — это не модный тренд, а прямая помощь печени. Чем больше чистой воды комнатной температуры вы пьёте, тем быстрее выводятся токсины.

"Достаточное потребление воды способствует выведению вредных веществ", — поясняет врач-гастроэнтеролог Валерия Ломова.

Третье: не игнорируйте движение

Физическая активность — не просто про форму тела.

"Спорт помогает насыщать органы кислородом, улучшает обмен веществ и ускоряет регенерацию тканей", — подчёркивает Ломова.

Прогулки, йога, плавание или тренажёрный зал — выбирайте то, что приятно, и делайте это регулярно. Даже умеренные нагрузки играют большую роль.

Уточнения

Алкого́льные напи́тки - напитки, содержащие этиловый спирт.

