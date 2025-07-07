Восстановление печени после алкоголя — три действия, которые многие игнорируют

После бурного застолья печень испытывает серьёзную нагрузку. Но есть хорошие новости: при грамотном подходе она умеет восстанавливаться. Главное — знать, что именно ей нужно.
Здоровое, сбалансированное питание — ключ к восстановлению печени. Суточная калорийность рациона должна быть не менее 2000 ккал. А вот с белками важен расчёт: примерно 1-1,5 грамма на каждый килограмм массы тела.
От чего лучше отказаться или хотя бы резко сократить:
консервов и колбас;
жирной, жареной и острой пищи;
соли в больших количествах.
А вот что стоит добавить в тарелку:
свежие овощи;
зелень и ягоды;
рыбу;
нежирные сорта мяса.
Правильный питьевой режим — это не модный тренд, а прямая помощь печени. Чем больше чистой воды комнатной температуры вы пьёте, тем быстрее выводятся токсины.
"Достаточное потребление воды способствует выведению вредных веществ", — поясняет врач-гастроэнтеролог Валерия Ломова.
Физическая активность — не просто про форму тела.
"Спорт помогает насыщать органы кислородом, улучшает обмен веществ и ускоряет регенерацию тканей", — подчёркивает Ломова.
Прогулки, йога, плавание или тренажёрный зал — выбирайте то, что приятно, и делайте это регулярно. Даже умеренные нагрузки играют большую роль.
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