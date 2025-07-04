Этот гормон — виновник лишнего веса: копит жир 24/7 и не даже спрашивает разрешения

Диетолог пояснил: даже полезные продукты могут вызывать выброс инсулина

3:06 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Многие до сих пор уверены: чтобы похудеть, нужно исключить жиры и углеводы. Настоящий виновник, который стоит за увеличением массы тела, — это инсулин. Именно он включает в организме режим накопления, не позволяя сжигать то, что уже отложено.

Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Питание

Один гормон — две команды: накапливать или расходовать

Наш организм постоянно работает в одном из двух режимов: либо запасает энергию, либо тратит. А управляет этим переключением именно инсулин — гормон, который вырабатывается поджелудочной железой в ответ на поступление углеводов с пищей. Если в крови присутствует инсулин, сжигать жир невозможно. Его можно только хранить.

Почему даже "полезная" еда может мешать похудению

Часто мы слышим, что фрукты, орехи и растительная пища — это лёгкий и безопасный вариант. Даже растительные продукты могут способствовать выбросу инсулина — особенно если в них содержится много углеводов или они употребляются с маслом.

Это создаёт гликемическую нагрузку, после которой организм выбрасывает инсулин, чтобы "упаковать" избыток глюкозы сначала в гликоген (ограниченный запас), а затем — в жировые клетки. Именно это и приводит к набору веса.

Постоянные перекусы: незаметный путь к лишним килограммам

Одна из главных ошибок — частое питание. Советы вроде "ешьте 5-6 раз в день небольшими порциями" могут оказаться вредными для людей, стремящихся похудеть. Фрукты, печенье, хлеб… Естественно, что инсулин постоянно подавал команду на подачу.

Если человек ест каждые 2-3 часа, то инсулин почти не успевает снизиться до нормы. Это значит, что организм находится в постоянном режиме накопления, и у него нет возможности использовать ранее созданные жировые запасы. В результате вес не уходит — даже при, казалось бы, "здоровом" рационе.

Что делать

Дайте поджелудочной железе отдохнуть. Сократите количество приёмов пищи и удлините интервалы между ними, чтобы снизить общий уровень инсулина в крови. Оставьте свою поджелудочную железу в покое, и пусть она исчерпает свои запасы.

Это позволит телу переключиться в режим жиросжигания, а не накопления. Особенно важно это для людей с метаболическим синдромом или инсулинорезистентностью — состоянием, при котором клетки теряют чувствительность к инсулину, и его приходится вырабатывать всё больше.

Диета с подвохом: устарели ли советы из 90-х

Диетолог обращает внимание на то, что принципы питания, которые раньше считались универсальными, сегодня уже не работают для всех. Продолжайте есть пять раз в день, не позволяйте инсулину постоянно пытаться создавать запасы.

Если инсулин постоянно циркулирует в крови, тело просто не может включить механизм сжигания жира. Оно будет лишь добавлять "в кладовую" всё, что поступает с пищей.

Уточнения

Инсули́н — гормон белковой природы, образуется в бета-клетках островков Лангерганса поджелудочной железы.

