Посещение сауны: как 15 минут могут изменить ваше здоровье навсегда

Как посещать сауну — секреты максимальной пользы для вашего здоровья

3:07 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Сауна давно перестала быть только местом для расслабления после тяжелого дня. Она — настоящий помощник для здоровья, который запускает в организме целый комплекс полезных процессов.

Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Сауна

Высокая температура заставляет тело работать активнее: усиливается кровообращение, активизируются механизмы очищения и восстановления. Однако важно понимать, сколько именно времени стоит проводить в сауне, чтобы получить максимум пользы без риска для здоровья.

Что происходит с организмом в сауне: время решает всё

Как разные промежутки времени влияют на работу организма в сауне:

5-10 минут — тело начинает активно потеть, и вместе с потом выводятся токсины, шлаки и лишняя вода.

12 минут — сердечный ритм учащается, создавая легкую кардионагрузку, которая полезна для сосудов и сердца.

15 минут — уровень лейкоцитов растет, а гормон роста увеличивается в 5 раз, что стимулирует восстановление и рост мышц.

20 минут — оптимальное время для укрепления сердечно-сосудистой системы и улучшения общего тонуса.

20-30 минут — запускается производство белка теплового шока, который помогает организму справляться с физическим и психологическим стрессом.

30 минут — уровень сахара в крови снижается, а чувствительность к инсулину повышается, что важно для обмена веществ.

Более 30 минут — резко возрастает риск обезвоживания, и пребывание в сауне становится потенциально опасным.

60 минут и больше — гормон роста подскакивает в 16 раз, однако появляется высокий риск теплового шока и чрезмерной потери минералов.

Как не навредить себе в сауне: советы по безопасности

Минимальное эффективное время пребывания в сауне — 15-20 минут. Важно следить не только за временем, но и за температурой. Слишком высокая жара способна навредить здоровью, вызывая перегрев и ухудшая состояние сердечно-сосудистой системы.

Сауна — это не просто отдых, а мощный инструмент для здоровья. Следите за временем и своими ощущениями, не забывайте пить воду до и после посещения.

Она напоминает, что каждый человек индивидуален, и переносимость высоких температур у всех разная, поэтому так важно прислушиваться к своему телу и не доводить себя до крайностей.

Сауна и здоровье: что можно получить, если соблюдать меру

Правильное использование сауны помогает не только расслабиться, но и существенно укрепить здоровье. Улучшается работа сердца и сосудов, активизируется иммунитет, снижается уровень стресса, а мышцы быстрее восстанавливаются после нагрузок.

Главное — не перестараться и не забывать о гидратации. Регулярные, но умеренные посещения сауны способны стать отличным дополнением к здоровому образу жизни и подарить заряд энергии на долгие недели сообщает ИА RuNews24.

Уточнения

Са́уна — финская баня с горячим сухим воздухом.

