Шок для стоматологов: в 2030 зубы начнут расти, как волосы — пациенты будут отращивать их сами!

В Японии разработали метод для выращивания зубов — испытания скоро

2:40 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Если зубы крошатся, как старое печенье, а в зеркале всё чаще взгляд останавливается на пустых местах, — не спешите подписывать договор с протезистом. Научная фантастика внезапно стала гораздо ближе к стоматологическому креслу: в Японии разрабатывают методику, которая позволит… вырастить себе третий комплект настоящих зубов.

Фото: Designed by Freepik by asierromero, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Зубы

Когда природа сжала зубы

Мы привыкли: два комплекта на жизнь — и хватит. Молочные зубы сменяются постоянными, и всё. Дальше — импланты, мосты, съемные протезы, банковский кредит и немного слёз. Но что, если после второго раунда зубной лотереи можно будет сыграть ещё раз?

Пока акулы лениво отращивают новые зубы раз в несколько недель (да, у них всё по-честному), людям остаётся только следить за тем, чтобы хотя бы "второй шанс" не рассыпался в пыль от кофе, сахара и забытых походов к стоматологу.

Но, кажется, у Homo sapiens наконец появился шанс догнать хотя бы рыб. Вернее, этот шанс создают японские исследователи.

Гены, которые включают зубы

Учёные из Японии в 2021 году сумели запустить у мышей рост третьего комплекта зубов. Всё благодаря воздействию на один-единственный ген. Да, звучит как фантастика, но это уже биология. И теперь они собираются протестировать методику на людях — первые клинические испытания запланированы на 2024 год.

"Идея о том, что мы можем вырастить новые зубы, — мечта каждого стоматолога. Я работаю над этим с тех пор, как был аспирантом. Я был убеждён, что у меня получится", — говорит старший научный сотрудник и заведующий отделением стоматологии и челюстно-лицевой хирургии Медицинского института больницы Китано в Осаке Катсу Такахаси.

Импланты из клеток — теперь это не просто мечта

Пока учёные экспериментируют с генетикой, параллельно развиваются технологии выращивания "зачатков" зубов из собственных клеток пациента. Это как мини-зуб в зачатке, который можно имплантировать в челюсть, чтобы он пророс, как настоящий.

Для людей, страдающих от анодонтии — редкого генетического заболевания, при котором не формируются полноценные зубы, — такие разработки могут стать реальной возможностью обзавестись собственной улыбкой.

Если всё пойдёт по плану, к 2030 году термин "третий комплект зубов" может перестать звучать как шутка стоматолога в отпуске.

Уточнения

Зубы человека — костные образования у человека, служащие для первичной механической обработки пищи.

