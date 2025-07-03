Июль — месяц опасных укусов: как избежать инсектной аллергии?

Жужжание над ухом, боль от укуса — большинство из нас просто отмахиваются от насекомых. Но для некоторых людей укус обычного шмеля или осы может стать смертельным. Об этом предупреждает аллерголог Надежда Логина. В разгар лета стоит быть особенно внимательными: именно июль — пик активности жалящих насекомых.
Пчёлы, осы и шмели — не просто раздражители на пикнике. Эти насекомые выделяют яд, способный спровоцировать инсектную аллергию - особый вид аллергической реакции, связанный именно с укусами.
"Жалящие насекомые, такие как шмели, пчёлы и осы, выделяют яд, который может вызывать тяжёлую аллергическую реакцию. Она схожа по механизму с лекарственной аллергией и крайне опасна", — объясняет Логина.
После укуса у человека может развиться анафилактический шок или отёк Квинке - жизнеугрожающие состояния, требующие немедленной медицинской помощи. Если не ввести нужные препараты в первые минуты, исход может быть трагическим.
Инсектная аллергия — одна из самых коварных. По словам Логиной:
"Это единственный тип аллергии, который не поддаётся лечению. Его нельзя "вылечить", можно только купировать острый приступ с помощью специальных средств".
По сути, всё, что остаётся — быть готовым и иметь при себе антигистаминные препараты или шприц с адреналином, если аллергия уже диагностирована.
Особое внимание — людям со светлой кожей и рыжими или блондинистыми волосами. Ранее Логина сообщала, что именно они чаще страдают от другой формы аллергии — на солнце. А значит, их организм может быть более чувствителен и к укусам насекомых.
Инсектная аллергия может настигнуть внезапно, но знание и подготовленность спасают жизни. Если вы знаете о своей реакции на укусы — всегда носите с собой нужные препараты. Если не уверены — стоит пройти аллерготест. Лето должно ассоциироваться с отдыхом и солнцем, а не с поездками в реанимацию. Предусмотрительность — ваш главный защитный крем от опасности, сообщает aif.ru.
Аллерги́я — гиперчувствительность организма, развиваемая адаптивной иммунной системой в ответ на неинфекционные вещества окружающей среды, включая неинфекционные компоненты некоторых инфекционных организмов.
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