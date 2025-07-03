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Июль — месяц опасных укусов: как избежать инсектной аллергии?

Инсектная аллергия: как выжить в период активности жалящих насекомых
2:46
Здоровье

Жужжание над ухом, боль от укуса — большинство из нас просто отмахиваются от насекомых. Но для некоторых людей укус обычного шмеля или осы может стать смертельным. Об этом предупреждает аллерголог Надежда Логина. В разгар лета стоит быть особенно внимательными: именно июль — пик активности жалящих насекомых.

Пчела
Фото: commons.wikimedia.org by Devcore, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Пчела

Яд, который убивает

Пчёлы, осы и шмели — не просто раздражители на пикнике. Эти насекомые выделяют яд, способный спровоцировать инсектную аллергию - особый вид аллергической реакции, связанный именно с укусами.

"Жалящие насекомые, такие как шмели, пчёлы и осы, выделяют яд, который может вызывать тяжёлую аллергическую реакцию. Она схожа по механизму с лекарственной аллергией и крайне опасна", — объясняет Логина.

Чем это опасно

После укуса у человека может развиться анафилактический шок или отёк Квинке - жизнеугрожающие состояния, требующие немедленной медицинской помощи. Если не ввести нужные препараты в первые минуты, исход может быть трагическим.

Почему это нельзя вылечить

Инсектная аллергия — одна из самых коварных. По словам Логиной:

"Это единственный тип аллергии, который не поддаётся лечению. Его нельзя "вылечить", можно только купировать острый приступ с помощью специальных средств".

По сути, всё, что остаётся — быть готовым и иметь при себе антигистаминные препараты или шприц с адреналином, если аллергия уже диагностирована.

Кто в зоне риска

Особое внимание — людям со светлой кожей и рыжими или блондинистыми волосами. Ранее Логина сообщала, что именно они чаще страдают от другой формы аллергии — на солнце. А значит, их организм может быть более чувствителен и к укусам насекомых.

Как защититься

  • Избегайте мест скопления насекомых — особенно на природе.
  • Не носите яркую одежду с цветочными принтами.
  • Откажитесь от парфюма и сладких напитков на воздухе.
  • Держите окна закрытыми или ставьте сетки.
  • При известной аллергии всегда носите с собой аптечку.

Будьте начеку — и живите спокойно

Инсектная аллергия может настигнуть внезапно, но знание и подготовленность спасают жизни. Если вы знаете о своей реакции на укусы — всегда носите с собой нужные препараты. Если не уверены — стоит пройти аллерготест. Лето должно ассоциироваться с отдыхом и солнцем, а не с поездками в реанимацию. Предусмотрительность — ваш главный защитный крем от опасности, сообщает aif.ru.

Уточнения

Аллерги́я — гиперчувствительность организма, развиваемая адаптивной иммунной системой в ответ на неинфекционные вещества окружающей среды, включая неинфекционные компоненты некоторых инфекционных организмов.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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