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Врачи бьют тревогу: один стакан газировки на 25% увеличивает риск появления камней в почках!

Фосфорная кислота и оксалаты в газировке: что нужно знать о рисках для почек
1:46
Здоровье

Врач-доцент Владислав Сепп из Института фармации и медицинской химии Пироговского университета предупредил о рисках для здоровья, связанных с употреблением газированных напитков, особенно тёмного цвета.

Газировка
Фото: Designed by Freepik by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Газировка

По словам врача, в таких напитках содержатся оксалаты, которые могут способствовать образованию камней в почках. Кроме того, фосфорная кислота в их составе также увеличивает риск камнеобразования.

Сепп утверждает, что ежедневное потребление 500 мл сладкой газированной воды повышает вероятность появления уратных камней на 25%. Основные компоненты, способствующие этому процессу, включают оксалаты (они служат строительным материалом для камней), фосфорную кислоту (которая увеличивает уровень кальция в крови и способствует накоплению фосфатов кальция в почках) и сахар (вызывающий обезвоживание организма). Проблемы со здоровьем могут возникнуть при избыточном потреблении этих веществ, предупреждает Газета.Ru.

"При употреблении таких напитков зачастую краткосрочное сильное повышение концентрации того или иного компонента, например, сахара, в организме перегружает адаптационные механизмы и может привести к нежелательным последствиям для здоровья", — объяснил Владислав Сепп.

Скорость образования камней при злоупотреблении газировкой зависит от множества факторов, таких как предрасположенность к мочекаменной болезни, образ жизни и рацион человека. Важную роль также играет количество потребляемых газированных напитков. Все компоненты сладких газированных напитков, включая диетические, влияют на метаболизм.

Уточнения

Coca-Cola (рус. ко́ка-ко́ла; в просторечии — ко́ла) — газированный безалкогольный напиток, производимый компанией The Coca-Cola Company.

Почечнокаменная болезнь (нефролитиаз, от греч. νεφρός — почка, греч. λίθος — камень) — наиболее частое из урологических заболеваний, проявляющееся отложением конкрементов в почках.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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