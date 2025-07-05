Будущее стоматологии: белорусские учёные создали чудо-материал для восстановления зубов

Исследователи фармацевтического, химического и биологического институтов НИУ "БелГУ" разработали инновационный материал, напоминающий по составу костную ткань человека и животных. Этот продукт способен стимулировать регенерацию костей, что открывает новые возможности в стоматологии и хирургии. Такие данные предоставил Минобрнауки РФ.
Материал можно использовать для создания биоактивных пломб и в других медицинских направлениях. Его ключевое преимущество — возможность получения наноразмерного гидроксиапатита, который восстанавливает минералы в повреждённых тканях и способствует их восстановлению.
Особенность разработки — её адаптивность к потребностям пациента. Учёные могут настраивать остеоиндуктивные свойства гидроксиапатита, то есть его способность стимулировать образование новой костной и зубной ткани. Кроме того, можно регулировать его растворимость в организме при контакте с межклеточными жидкостями, сообщает Газета.Ru.
Сейчас технология находится на этапе внедрения в производство. Промышленный партнёр университета, Опытно-экспериментальный завод "Владмива", уже изготовил пробную партию наноразмерного гидроксиапатита.
Пло́мба в стоматологии — химический состав, используемый для заполнения полости в зубе, образовавшейся после лечения кариеса или в результате механического или иного повреждения зуба.
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