Солнечные ожоги и мокрые волосы: как избежать опасности на пляже

Как снизить риск солнечного удара: советы врача для любителей пляжа

Врач-терапевт и кардиолог "СМ-Клиники" Сергей Вечтомов предупреждает, что загорать с мокрыми волосами опасно. Это увеличивает риск теплового и солнечного удара, способствует выгоранию и повреждению волос.

Фото: flickr.com by Алекс Проймос, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Женщина в шляпе и купальнике загорает на пляже

Вода на волосах действует как линза, фокусируя солнечные лучи на коже головы. Это может вызвать микроожоги, особенно на тонких участках, и пересушить волосы и кожу, предупредил специалист.

Кроме того, мокрые волосы затрудняют терморегуляцию. Вода нагревается на солнце, создавая "парниковый эффект" и вызывая перегрев, головокружение и тошноту, особенно у детей и людей с сосудистыми проблемами. Влажная голова хуже отражает тепло, что повышает риск перегрева мозга, особенно в часы пик солнечной активности (с 11:00 до 16:00) без головного убора.

УФ-лучи разрушают кератин в волосах, делая их сухими и ломкими. Морская вода или хлорка в бассейне усиливают этот процесс, добавляет Газета.Ru.

Для безопасного загара рекомендуется:

Вытирать волосы полотенцем или сушить феном перед выходом на солнце. Надевать головной убор — панаму, шляпу или кепку. Использовать спрей с UV-фильтром для волос. После купания сидеть под зонтиком, пока волосы не высохнут.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты), ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах.

