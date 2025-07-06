Крольчатина: секрет здоровья, который подойдёт даже для младенцев и беременных женщин

Если вы до сих пор считаете курицу или индейку единственным вариантом диетического мяса — вас ждёт сюрприз. Диетологи уже давно признали: есть продукт, который по питательной ценности и безопасности значительно превосходит привычные белковые источники. Его включают в рацион младенцев, беременных и людей с ослабленным иммунитетом. Знакомьтесь: крольчатина — суперфуд, о котором вы могли не догадываться.
Крольчатина — это удивительное сочетание пользы и легкости. В ней минимум жира, почти нулевой уровень холестерина и рекордное количество легкоусвояемого белка. Такое мясо не перегружает желудок, а его белок усваивается на 90%. Именно поэтому крольчатина подходит людям после операций, тем, кто восстанавливается после болезней, а также тем, кто стремится к снижению веса без потери мышечной массы.
В составе мяса — лецитин, поддерживающий здоровье сосудов и работу мозга. Природные антиоксиданты тормозят старение, а низкий уровень токсинов делает крольчатину безопасной даже для аллергиков. Неудивительно, что это мясо вводят в прикорм младенцам и рекомендуют беременным. Оно не вызывает раздражения ЖКТ и способствует мягкому пищеварению.
Вы можете приготовить из него что угодно — от деликатного паштета до наваристого супа или тушёного блюда на пару. Важно: крольчатина не теряет своих полезных свойств даже после термической обработки. А ещё это один из немногих белковых продуктов, которые можно спокойно есть даже на ужин — никаких тяжёлых ощущений и нарушений сна.
В Европе и Азии это мясо давно не считается экзотикой — его высоко ценят за способность укреплять кости, улучшать кожу и поддерживать энергетический тонус без калорийной нагрузки. Но в наших магазинах оно по-прежнему остаётся в тени. Причина проста: многие просто не знают, сколько пользы скрывается за этой скромной упаковкой.
Мя́со - скелетная поперечно-полосатая мускулатура животного с прилегающими к ней жировой и соединительной тканями, а также прилегающей костной тканью (костное мясо или мясо на кости) или без неё (бескостное мясо).
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