Невероятная простота: как замачивание орехов меняет их состав и делает полезней

Вы едите орехи прямо из пачки? Тогда вы теряете до 90% их пользы. Долгожители Кавказа и Японии давно знают: орехи нужно не просто есть, а правильно готовить — замачивать. Причина в фитиновой кислоте, которая содержится в сыром продукте. Она мешает усвоению важных минералов: цинка, кальция и железа.
Когда вы заливаете орехи водой с добавлением соли и оставляете их на 8-12 часов, эта кислота нейтрализуется. Орех становится легче для пищеварения и превращается в "живой" продукт.
В процессе замачивания активируются ферменты. Это природные катализаторы, которые запускают превращение жиров и белков в легкоусвояемую форму. Например, в миндале повышается уровень витамина Е, а в грецких орехах — омега-3 жирных кислот. Даже вкус меняется: кешью становятся слаще, фундук — мягче и без горечи.
Процедура максимально простая:
На 2 стакана орехов возьмите 1 стакан воды
Добавьте 1 чайную ложку морской соли
Оставьте на 8-12 часов при комнатной температуре
Промойте и подсушите в духовке при температуре не выше 50°C
Если у вас когда-либо после орехов болел желудок, была тяжесть или вздутие — попробуйте активированные орехи. Замачивание уменьшает нагрузку на кишечник и устраняет эти эффекты.
А если оставить замоченный миндаль ещё на 2-3 дня, он прорастёт. В таких ростках антиоксидантов в 100 раз больше, чем в обычных орехах. Их можно добавлять в салаты — это не только полезно, но и вкусно.
У вас нет 12 часов на замачивание? Не беда — в продаже есть готовые активированные орехи. Да, они дороже, но это плата за здоровье. Альтернатива — съедать не больше одной горсти в день. Но избегайте жареных и солёных версий. В них не только нет пользы — они могут содержать канцерогены и провоцировать воспаления.
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