Невероятная простота: как замачивание орехов меняет их состав и делает полезней

Активация орехов: 4 простых шага к улучшению здоровья и вкуса

2:17 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Вы едите орехи прямо из пачки? Тогда вы теряете до 90% их пользы. Долгожители Кавказа и Японии давно знают: орехи нужно не просто есть, а правильно готовить — замачивать. Причина в фитиновой кислоте, которая содержится в сыром продукте. Она мешает усвоению важных минералов: цинка, кальция и железа.

Фото: commons.wikimedia.org by Sage Ross, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ орехи

Когда вы заливаете орехи водой с добавлением соли и оставляете их на 8-12 часов, эта кислота нейтрализуется. Орех становится легче для пищеварения и превращается в "живой" продукт.

Что меняется в составе

В процессе замачивания активируются ферменты. Это природные катализаторы, которые запускают превращение жиров и белков в легкоусвояемую форму. Например, в миндале повышается уровень витамина Е, а в грецких орехах — омега-3 жирных кислот. Даже вкус меняется: кешью становятся слаще, фундук — мягче и без горечи.

Пошаговый процесс активации

Процедура максимально простая:

На 2 стакана орехов возьмите 1 стакан воды

Добавьте 1 чайную ложку морской соли

Оставьте на 8-12 часов при комнатной температуре

Промойте и подсушите в духовке при температуре не выше 50°C

Кому это особенно полезно

Если у вас когда-либо после орехов болел желудок, была тяжесть или вздутие — попробуйте активированные орехи. Замачивание уменьшает нагрузку на кишечник и устраняет эти эффекты.

А если оставить замоченный миндаль ещё на 2-3 дня, он прорастёт. В таких ростках антиоксидантов в 100 раз больше, чем в обычных орехах. Их можно добавлять в салаты — это не только полезно, но и вкусно.

Что делать, если нет времени

У вас нет 12 часов на замачивание? Не беда — в продаже есть готовые активированные орехи. Да, они дороже, но это плата за здоровье. Альтернатива — съедать не больше одной горсти в день. Но избегайте жареных и солёных версий. В них не только нет пользы — они могут содержать канцерогены и провоцировать воспаления.

Уточнения

Орехи - сухие съедобные плоды или семена.

