Утренняя привычка с риском: что может скрываться в чайном пакетике с яркой этикеткой

1:43 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Вы можете даже не подозревать, что ежедневно завариваете в кружке не чай, а химическую смесь. В производстве пакетированного чая часто используются синтетические ароматизаторы. Их задача — создать иллюзию свежести и насыщенного вкуса. Но за этим "ароматом" может скрываться гораздо больше.

Фото: freepik by svetlanasokolova, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ девушка пьёт чай

Нутрициолог Наталья Фарисеева предупреждает: такие вещества могут менять метаболизм и стимулировать рост раковых клеток. Их действие не проявляется сразу, но при постоянном употреблении они накапливаются в организме, постепенно разрушая его изнутри.

Просрочка и чайная пыль

Не менее тревожен и другой факт: в пакетиках может оказаться вовсе не отборный листовой чай, а отходы производства — так называемая чайная пыль. В неё нередко добавляют просроченное сырьё. Чем старше лист, тем выше концентрация фторидов — соединений, провоцирующих разрастание костной ткани и проблемы с опорно-двигательной системой.

А ещё в старом чае могут содержаться афлатоксины — токсины грибкового происхождения, вызывающие необратимые поражения печени. Это не миф, а лабораторно подтверждённый факт.

Выбор, от которого зависит здоровье

Переход на листовой чай высокого качества — небольшое, но важное решение в пользу здоровья. Настоящий чай не нуждается в усилителях вкуса. Выбирайте продукты с прозрачным составом, избегайте дешёвых пакетиков без указания сырья. Ваша кружка чая может либо согревать, либо подтачивать здоровье. Всё зависит от того, что в ней внутри.

Уточнения

Чай - напиток из специально обработанных и заваренных листьев одноимённого растения.

