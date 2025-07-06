Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Певица Татьяна Буланова раскрыла секреты счастливой семейной жизни
Современное перерождение M Coupe: BMW Speedtop
Золотистый картофель фри: раскрываем рецепт с приправами и советами от шефа
Цены на кофе в Перми выросли, но интернет-спрос удвоился
Джуди Лог делится секретами фитнеса для мужчин старше 60
Оксана Самойлова о первом парне дочери: почему Джиган согласился на знакомство
Что не брать с собой в отпуск: список неудобных летних платьев от стилистов
Жара в теплице снижает урожайность: 9 способов защитить растения от перегрева
Этот час решает всё: эти лайфхаки работают даже на самых бюджетных рейсах

Утренняя привычка с риском: что может скрываться в чайном пакетике с яркой этикеткой

1:43
Здоровье

Вы можете даже не подозревать, что ежедневно завариваете в кружке не чай, а химическую смесь. В производстве пакетированного чая часто используются синтетические ароматизаторы. Их задача — создать иллюзию свежести и насыщенного вкуса. Но за этим "ароматом" может скрываться гораздо больше.

девушка пьёт чай
Фото: freepik by svetlanasokolova, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
девушка пьёт чай

Нутрициолог Наталья Фарисеева предупреждает: такие вещества могут менять метаболизм и стимулировать рост раковых клеток. Их действие не проявляется сразу, но при постоянном употреблении они накапливаются в организме, постепенно разрушая его изнутри.

Просрочка и чайная пыль

Не менее тревожен и другой факт: в пакетиках может оказаться вовсе не отборный листовой чай, а отходы производства — так называемая чайная пыль. В неё нередко добавляют просроченное сырьё. Чем старше лист, тем выше концентрация фторидов — соединений, провоцирующих разрастание костной ткани и проблемы с опорно-двигательной системой.

А ещё в старом чае могут содержаться афлатоксины — токсины грибкового происхождения, вызывающие необратимые поражения печени. Это не миф, а лабораторно подтверждённый факт.

Выбор, от которого зависит здоровье

Переход на листовой чай высокого качества — небольшое, но важное решение в пользу здоровья. Настоящий чай не нуждается в усилителях вкуса. Выбирайте продукты с прозрачным составом, избегайте дешёвых пакетиков без указания сырья. Ваша кружка чая может либо согревать, либо подтачивать здоровье. Всё зависит от того, что в ней внутри.

Уточнения

Чай - напиток из специально обработанных и заваренных листьев одноимённого растения.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Правила вождения: когда стоит сбрасывать скорость, чтобы не попасть на штраф
Авто
Правила вождения: когда стоит сбрасывать скорость, чтобы не попасть на штраф Аудио 
Смесь уксуса и мыла отпугивает муравьёв — подтверждённый способ
Недвижимость
Смесь уксуса и мыла отпугивает муравьёв — подтверждённый способ Аудио 
Маринованные огурцы на зиму: раскройте секреты идеального хруста
Еда и рецепты
Маринованные огурцы на зиму: раскройте секреты идеального хруста Аудио 
Популярное
Океан светится по ночам — и это очень плохой знак: начинается что-то необратимое

Океаны светятся зелёным, но за этим красивым явлением скрывается разрушительный процесс, меняющий морские экосистемы. Учёные бьют тревогу.

Воды залива Омана теряют кислород из-за вспышки Noctiluca scintillans
Гиена и человек: что связывает повадки хищников с эволюцией людей
Хищник в маске шута: за что гиен боятся и презирают даже в животном мире
Кошки, которые преданнее собак: не отпускают даже ночью, не отходят даже в обиде
Как жарить кабачки: один секрет для идеального результата, о котором вы не догадывались
Преимущества для России от признания Талибана: нюансы и возможности Любовь Степушова Неожиданная находка в Помпеях: как один кувшин рассказал целую историю вкуса Игорь Буккер "Дом, который построил Ясен Николаевич Засурский" — что скрывает эта книга о легендарном декане факультета журналистики МГУ Юлиана Погосова
Чай с мятой мощно прокачивает мозг, уверены ученые
Без химии и лимона: муравьи исчезнут за пару применений
Повернул, как велела стрелка — и попал под штраф: что не так с зелёным сигналом светофора
Повернул, как велела стрелка — и попал под штраф: что не так с зелёным сигналом светофора
Последние материалы
Квартирный вопрос: названы главные проблемы при покупке жилья — что пугает россиян
Спасаем смородину от налета: проверенные советы опытных садоводов
Секреты роскошных волос: деньги не всегда решают - выбираем лучшее
Секреты семейной жизни: как Амаль Клуни и Джордж Клуни сохраняют счастье вместе
Тюменские семьи стали чаще выбирать ежемесячные выплаты из маткапитала
Новосибирские генетики приручили лис: животные ведут себя как щенки
Карманные расходы на курортах: где в России отдыхать дороже всего
Юный ученый смог вернуть голос немым людям
Маленький кусочек — большие последствия: как 30 граммов халвы влияют на ваше тело
Этот продукт заменил курицу: рассказываем о полезных свойствах недооценённого источника белка
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.