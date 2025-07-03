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Как не стать жертвой мелких гадов: советы эксперта

Микроскопические вредители: почему купание в озёрах может быть опасно
1:16
Здоровье

Врач терапевт-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов рассказал о невидимых глазу водных вредителях.

Купание в проруби
Фото: Openverse by Ele-chudinovsk, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Купание в проруби

Если вода в любимом озере в жаркую погоду меняет цвет — повод задуматься о безопасности купания в данном месте. В народе говорят — вода "зацвела", а водорослей на поверхности никаких не видно. Это не водоросли, а бактерии, и они микроскопичны, пояснил доктор.

"Если это пресная вода, то это температура высокая и она не проточная. Если она не проточная, то надо посмотреть, не впадает ли туда канализация. А дальше — нет ли там птиц, какого размера эта вода, потому что птицы могут принести туда так называемые церкарий. Это такие мелкие гады, которые кусают за ноги и потом там все чешется, страшными пузырями такими. Надо сделать анализ на микрофлору", — уверяет врач.

Избежать такой напасти, как бактерии, можно легко. Достаточно купаться в жаркую погоду в проточной воде. Например, реке. Конечно, учитывая местные нюансы и прислушиваясь к рекомендациям специалистов санэпидслужбы.

Автор Ирина Малова
Ирина Малова — журналист, корреспондент-интервьюер Правда.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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