Маленький кусочек — большие последствия: как 30 граммов халвы влияют на ваше тело

1:56 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Халва — не просто десерт. Это смесь семян или орехов, насыщенная полезными жирами, витаминами и микроэлементами. Полиненасыщенные жирные кислоты Омега-6 и Омега-9 улучшают работу мозга и сосудов, витамин Е и группа В защищают сердце, а клетчатка помогает пищеварению. Магний и калий дополнительно снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний. При умеренном употреблении халва становится не врагом, а союзником вашего здоровья.

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain халва

Что выбрать: подсолнечную или арахисовую

Подсолнечная халва — лидер по содержанию витамина B1 и витамина F, которые нормализуют кислотность желудка и укрепляют нервную систему. Арахисовая богата фолиевой кислотой, что ускоряет регенерацию клеток, а кремний укрепляет кости и суставы. Обе защищают от онкологических заболеваний. Но арахисовая опасна для аллергиков — и это нужно учитывать.

Когда халва вредит

Халва может быть полезной, но не для всех. Из-за большого количества сахара она противопоказана диабетикам и людям с ожирением. Также в список противопоказаний входят:

Аллергия на орехи

Панкреатит

Камни в печени

Воспалительные заболевания кишечника

Даже если вы полностью здоровы, не стоит съедать больше 30 граммов халвы в день. И лучше — в первой половине дня, чтобы организм успел сжечь полученные калории.

Халва — лакомство со скрытым характером

Это не тот десерт, который можно есть бездумно. При правильном подходе халва действительно способна принести организму пользу. Но стоит забыть об умеренности — и даже самая "правильная" сладость обернётся проблемами. С выбором не спешите. Ваша халва может быть либо союзником, либо врагом.

Уточнения

Халва́ - восточная сладость из взбитой с пенообразователем карамельной массы и растёртых обжаренных ядер орехов, арахиса, семян масличных культур (подсолнечник, кунжут), с массовой долей жира не менее 25 %.

