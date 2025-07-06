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Энергия без сахара: продукт, который насыщает лучше батончиков и не бьёт по печени

Секреты долгожительства: не всякая сладость — зло, особенно если это сухофрукты
Здоровье

Не всякая сладость — зло. Даже полезные на первый взгляд десерты стоит употреблять с осторожностью. Всё потому, что сахар быстро превращается в лишние килограммы, а те в свою очередь — в целый список проблем: диабет, болезни сердца, ожирение. Но есть исключение.

Сухофрукты
Фото: commons.wikimedia.org by Freshfruitturkey, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Сухофрукты

Сухофрукты — сладкий продукт, который действительно работает на ваше здоровье

Если вы не можете жить без сладкого — обратите внимание на сухофрукты. Это фрукты или ягоды, из которых удалено до 85% воды. В результате остаётся всего 15% влаги, зато резко увеличивается концентрация всего полезного: витаминов, минералов и клетчатки.

Больше сахара — но и больше пользы: как работает сушка фруктов

В процессе сушки концентрация сахара увеличивается с 10% до 60%. Но одновременно растёт и количество ценных веществ. Особенно важна клетчатка — её в сухофруктах 7-9 граммов на 100 граммов продукта. Она замедляет усвоение калорий, улучшает пищеварение и даёт длительное насыщение.

Калорий много — но усваивается меньше: почему сухофрукты помогают не поправляться

100 граммов чернослива содержат около 250 калорий. Но благодаря клетчатке усваивается лишь примерно 200. Это значит, что вы получаете энергию и витамины, не перегружая организм. Такой эффект делает сухофрукты идеальной заменой вредным сладостям.

Уточнения

Сухофрукты - это пищевые продукты растительного происхождения, получаемые путем частичного или почти полного удаления воды из свежих фруктов естественными (сушка на солнце, сушка на воздухе) или искусственными (механическая дегидратация, осмотическая сушка, сублимационная сушка) методами, что приводит к снижению содержания влаги (обычно ниже 20-25%).

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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