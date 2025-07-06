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Сладкие хлопья или яйца? Как завтрак влияет на ваш день — это стоит знать каждому!

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2:20
Здоровье

Фраза "Завтрак — самый важный приём пищи" знакома вам с детства. Но действительно ли она актуальна сегодня, когда интервальное голодание стало почти нормой? Если вы не ели с 20:00 до 12:00 следующего дня, ваш организм переходит в режим энергосбережения. Это может замедлить обмен веществ и даже начать разрушать мышечную ткань.

Бутерброды на завтрак
Фото: flickr.com by Глен Макларти, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Бутерброды на завтрак

Не ешьте на автомате: завтрак нужен, если организм этого просит

Это не значит, что стоит заставлять себя есть овсянку в 7 утра, если вы не чувствуете голода. Главное — прислушивайтесь к своему телу. Если по утрам возникает естественное чувство голода, лучше не игнорировать его. Если нет — просто перенесите завтрак, но не отказывайтесь от него полностью.

Сахарная ловушка: завтрак может сделать день хуже

Сладкие хлопья, круассаны, тосты с джемом — всё это вызывает резкий скачок сахара в крови, за которым следует такой же резкий спад. Уже через час вы почувствуете сонливость и раздражение. Замените сладкий завтрак на продукты с белками и полезными жирами:

  • яйца

  • творог

  • авокадо

  • орехи

  • нежирное мясо или рыба

Такой рацион даст длительное насыщение и обеспечит стабильную энергию.

Едите — и двигаетесь: связь завтрака с активностью сильнее, чем кажется

Интересное наблюдение: те, кто завтракает, чаще проявляют физическую активность утром — даже если это просто уборка или прогулка до офиса. А вот те, кто пропускает утреннюю еду, как правило, стараются "экономить силы", что снижает общий расход калорий в течение дня.

Интервальное голодание не работает без баланса

Интервальное питание может быть эффективным, но только если вы получаете достаточно питательных веществ в "разрешённое" окно. Если после 16 часов голода вы накидываетесь на фастфуд — никакой пользы не будет.

Правильное утро начинается не с будильника, а с еды

Завтрак — это не обязательный ритуал, а инструмент. Его задача — запустить вашу энергию, не создавая лишней нагрузки. Слушайте организм и выстраивайте питание осознанно — это гораздо полезнее любых диет.

Уточнения

За́втрак - первый дневной приём пищи, как правило — в период от рассвета до полудня.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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