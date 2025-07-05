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Готовите грибы в мультиварке? Вот почему вы рискуете своим желудком

Грибы, тефлон, бактерии: что вам нужно знать о мультиварках?
2:50
Здоровье

Мультиварка давно стала незаменимой на кухне: включил, ушёл — ужин сам приготовился. Но её главный плюс может обернуться серьёзной проблемой, если вы не знаете о скрытой опасности режима "Подогрев".

Мультиварка
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Мультиварка

Оставленные в мультиварке блюда, особенно рис и картофель, быстро становятся средой для размножения бактерий. Через 2-3 часа на тёплом режиме они превращаются в настоящее бактериологическое оружие.

Бациллы, появляющиеся в таких условиях, могут вызвать тяжелейшее пищевое отравление. Особенно это опасно для детей и пожилых — у них ослаблен иммунитет и организм может не справиться с токсинами.

Опасный тефлон: микрочастицы в еде каждый день

Вторая невидимая угроза — это покрытие чаши. Большинство моделей мультиварок оснащаются чашами с тефлоновым слоем. На первый взгляд — удобно: ничего не пригорает. Но стоит появиться хоть одной царапине — и тефлон начинает отслаиваться.

При нагреве такие микрочастицы не просто попадают в пищу — они могут выделять токсичное соединение: перфтороктановую кислоту. Этот компонент связывают с гормональными сбоями и нарушением работы печени.

Если не хотите рисковать — используйте чаши из керамики или нержавеющей стали. Они не выделяют вредных веществ даже при высокой температуре и дольше сохраняют внешний вид.

Грибы под запретом: почему они опасны именно в мультиварке

Кажется, мультиварка способна на всё. Но есть продукт, который категорически нельзя готовить в ней — это грибы. Причина в особенностях их термической обработки.

Для грибов важно интенсивное испарение влаги. Под крышкой мультиварки создаётся эффект варки на пару: влага никуда не уходит, а грибы буквально "запариваются", теряя не только вкус, но и становясь тяжёлой нагрузкой для желудка.

При неправильной термообработке грибы теряют структуру, а некоторые токсичные соединения могут не разрушиться полностью. Последствия — расстройства пищеварения, метеоризм, а у чувствительных людей — отравление.

Берегите здоровье: простые правила для безопасного использования

  • Не оставляйте пищу на режиме "Подогрев" дольше 1,5-2 часов.

  • Проверяйте чашу на наличие повреждений, особенно если покрытие — тефлон.

  • Готовьте грибы только на открытом огне или в духовке — с открытым доступом пара.

  • По возможности замените чашу мультиварки на более безопасный материал.

Мультиварка должна помогать вам, а не вредить. Главное — помнить: даже удобная техника требует осознанного подхода.

Уточнения

Мультиварка - электрокастрюля для автоматического выполнения различных видов тепловой обработки пищи.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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