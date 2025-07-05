Кислые конфеты: как они могут 'сжечь' ваши вкусовые рецепторы и слизистую? Узнайте правду!

Обострение гастрита: как кислые сладости могут повлиять на ваше здоровье?

1:43 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Витрина с мармеладом и кисленькими конфетами манит яркими упаковками, но за приятной кислинкой прячется серьезная угроза. Эти сладости могут не просто навредить зубам, а буквально "сжечь" слизистые оболочки — от рта до пищевода.

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Зубы и дёсны под ударом

Кислота, входящая в состав таких конфет, нарушает защитный барьер во рту. В результате:

появляется раздражение и воспаление дёсен (гингивит),

образуются болезненные язвочки (стоматит),

ухудшается состояние околозубных тканей (пародонтоз).

А самое коварное — это влияние на вкусовые рецепторы. Постоянный контакт с кислотой "отрубает" чувствительность языка, и вкусы начинают искажаться. Восстановить рецепторы непросто — на это может уйти до года.

Пищевод не прощает

Слизистая оболочка пищевода уязвима, и если кислые конфеты употреблять часто, результат может быть неожиданным: химический ожог. Это воздействие сопоставимо с приёмом столового уксуса — боль, жжение, воспаление.

Желудок не всегда спасает

В обычных условиях желудочная кислота нейтрализует кислоту из еды. Но у людей с гастритом или язвенной болезнью всё иначе. Дополнительная доза кислоты может спровоцировать обострение, усилить боль, вызвать рецидив.

На что обратить внимание

Если после таких десертов вы почувствовали жжение в горле, нарушение вкуса или болезненные ощущения во рту — лучше исключить их из рациона и проконсультироваться с врачом. Особенно это важно при наличии хронических заболеваний ЖКТ.

Уточнения

Язва желудка - локальный дефект слизистой оболочки желудка (иногда с захватом подслизистого слоя), образующийся под действием соляной кислоты, пепсина и желчи и вызывающий на этом участке трофические нарушения.

