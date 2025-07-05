Бокал за бокалом: как алкоголь ‘съедает’ ваш мозг — новое исследование шокирует

50 зависимых мужчин: результаты исследования повергли в шок — узнайте, как это связано с мозгом

2:19 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Вы могли и не догадываться, но каждый бокал способен буквально "съедать" ваш мозг. Новое исследование бразильских учёных показало: у людей с алкогольной зависимостью заметно уменьшается объём серого вещества — ключевого ресурса для мышления, эмоций и самоконтроля. И это только начало.

Фото: commons.wikimedia.org by Stefan Giesbert (www.cocktailpodcast.de), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Алкоголь

Что изучали учёные

Исследователи поставили цель понять: действительно ли алкоголизм связан с изменениями в структуре мозга и ухудшением психического состояния. В фокусе оказались две группы мужчин:

50 участников с алкогольной зависимостью

50 — без признаков зависимости

Каждый прошёл высокоточное МРТ на аппарате 3-Tesla, а также когнитивные тесты и опросники на тревожность и депрессию.

Где тает серое вещество

Результаты впечатляют. У зависимых участников серое вещество уменьшилось в лобной доле и лимбической системе:

Лобная доля отвечает за принятие решений, волю и самоконтроль

Лимбическая система - за эмоции и долговременную память

Именно эти участки критичны для нормального функционирования личности и устойчивости к зависимости.

Что страдает в первую очередь

Помимо уменьшения мозгового объёма, у людей с алкогольной зависимостью выявлены:

Снижение способности к запоминанию и воспроизведению информации

Трудности с узнаванием ранее увиденных слов

Более высокие уровни тревожности и депрессии

Порочный круг: как мозг влияет на зависимость

Исследование выявило тревожную связь: чем меньше объём мозга в участках, отвечающих за эмоции, тем тяжелее форма зависимости. То есть:

Больше тревожности → меньше контроля → сильнее зависимость

Больше депрессии → хуже память → больше тяги к алкоголю

Так формируется замкнутая петля, где психика и физиология взаимно усиливают разрушение.

Это важно знать

Многие воспринимают зависимость как "слабость характера", но эти данные говорят об обратном: структурные изменения в мозге — не следствие, а часто причина проблем с алкоголем. И чем раньше начинается вмешательство, тем выше шанс разорвать цепочку.

Уточнения

Мозг - центральный отдел нервной системы животных, обычно расположенный в головном (переднем) отделе тела и представляющий собой компактное скопление нейронов и синапсов.

