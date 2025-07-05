Бокал за бокалом: как алкоголь ‘съедает’ ваш мозг — новое исследование шокирует

Вы могли и не догадываться, но каждый бокал способен буквально "съедать" ваш мозг. Новое исследование бразильских учёных показало: у людей с алкогольной зависимостью заметно уменьшается объём серого вещества — ключевого ресурса для мышления, эмоций и самоконтроля. И это только начало.
Исследователи поставили цель понять: действительно ли алкоголизм связан с изменениями в структуре мозга и ухудшением психического состояния. В фокусе оказались две группы мужчин:
50 участников с алкогольной зависимостью
50 — без признаков зависимости
Каждый прошёл высокоточное МРТ на аппарате 3-Tesla, а также когнитивные тесты и опросники на тревожность и депрессию.
Результаты впечатляют. У зависимых участников серое вещество уменьшилось в лобной доле и лимбической системе:
Лобная доля отвечает за принятие решений, волю и самоконтроль
Лимбическая система - за эмоции и долговременную память
Именно эти участки критичны для нормального функционирования личности и устойчивости к зависимости.
Помимо уменьшения мозгового объёма, у людей с алкогольной зависимостью выявлены:
Снижение способности к запоминанию и воспроизведению информации
Трудности с узнаванием ранее увиденных слов
Более высокие уровни тревожности и депрессии
Исследование выявило тревожную связь: чем меньше объём мозга в участках, отвечающих за эмоции, тем тяжелее форма зависимости. То есть:
Больше тревожности → меньше контроля → сильнее зависимость
Больше депрессии → хуже память → больше тяги к алкоголю
Так формируется замкнутая петля, где психика и физиология взаимно усиливают разрушение.
Многие воспринимают зависимость как "слабость характера", но эти данные говорят об обратном: структурные изменения в мозге — не следствие, а часто причина проблем с алкоголем. И чем раньше начинается вмешательство, тем выше шанс разорвать цепочку.
Мозг - центральный отдел нервной системы животных, обычно расположенный в головном (переднем) отделе тела и представляющий собой компактное скопление нейронов и синапсов.
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