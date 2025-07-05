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Токсичный отбой после полуночи: как неправильный сон старит лицо и провоцирует переедание

Ошибки при отходе ко сну, которые мешают восстановлению организма
2:35
Здоровье

Почему одни люди выглядят отдохнувшими даже после шести часов сна, а другие, несмотря на полноценный восьмичасовой режим, просыпаются с уставшим лицом и тягой к кофе?

Объятия перед сном
Фото: freepik.com is licensed under Public domain
Объятия перед сном

Ответ кроется не в продолжительности сна, а в точном времени, когда вы отправляетесь в постель.

Главная ошибка: поздний отбой мешает восстановлению клеток

Если ложиться после полуночи, организм пропускает самую ценную фазу сна — глубокий восстановительный этап, который запускается между 22:00 и 23:30. Именно в это время начинается активная выработка мелатонина - гормона, который помогает не только уснуть, но и:

  • Запускает клеточную регенерацию

  • Блокирует процессы преждевременного старения

  • Поддерживает здоровую работу мозга и иммунитета

Промедление даже на час снижает качество сна и нарушает естественные циркадные ритмы.

Сдвиг режима: как перейти на здоровый отбой без насилия над собой

Если вы — сова по привычке, не пытайтесь лечь спать сразу на два часа раньше. Лучше двигаться постепенно:

  • Каждый день ложитесь на 15 минут раньше

  • За час до сна приглушайте свет в комнате

  • Откажитесь от гаджетов минимум за 40 минут до сна - синий свет подавляет выработку мелатонина

Замените ленту соцсетей на расслабляющие ритуалы:

  • Тихая музыка

  • Теплый ромашковый чай с мускатным орехом

  • Короткая медитация или чтение книги

Бонус: кожа, вес и настроение тоже зависят от ночного графика

Если вы укладываетесь до полуночи, организм успевает провести детоксикацию, сжечь излишки глюкозы и провести "техобслуживание" тканей. Это отражается на:

  • Цвете лица - кожа становится ровнее и чище

  • Самочувствии утром - исчезает вялость и туман в голове

  • Аппетите - регулируются гормоны грелин и лептин, отвечающие за голод и насыщение

Интересно, что люди, ложащиеся до полуночи, гораздо реже сталкиваются с лишним весом, чем те, кто засыпает ближе к двум часам ночи.

Проверьте на себе: эксперимент со сном

Попробуйте простую практику: одну неделю живите в привычном ритме, а следующую — ложитесь до 23:00. Сравните:

  • уровень бодрости,

  • скорость реакции,

  • настроение

  • и внешний вид утром.

Вы удивитесь, насколько эффективнее и легче станет день, если просто дать организму поспать в нужное время.

Уточнения

Сон - периодически возникающее физиологическое состояние, противоположное состоянию бодрствования, характеризующееся пониженной реакцией на окружающий мир, присущее млекопитающим, птицам, рыбам и некоторым другим животным, в том числе насекомым и головоногим моллюскам.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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