Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Салон, проводка и амортизаторы: жалобы на Haval Jolion
Родион Газманов о свободе выбора в музыке: не быть копией отца
Аббатство Бульбонн оживает: тайное место Франции оживает снова
Холодный нос у пса: сигнал тревоги или физиологическая норма?
Запах, который всё испортил: как мозг переписывает восприятие, которое мы не осознаём
Спрятанные тайны тренировок: вот худшие ошибки, которые делают спортсмены
Белорусская оппозиция в кризисе: куда миллионы от ЕС пропали
Домашняя колбаса: простой рецепт с натуральными ингредиентами
Эти популярные беспроводные колонки признали опасными

Как убрать второй подбородок без пластики: секреты, которые удивляют

Самомассаж, который подтянет лицо: 3 шага к идеальному овалу
2:39
Здоровье

Второй подбородок — проблема, с которой сталкиваются не только полные люди. Даже худощавые девушки и мужчины замечают его появление. Почему это происходит и можно ли исправить ситуацию без пластики и спорта? Оказывается, всё проще, чем кажется.

Белоснежная улыбка
Фото: Unsplash by Omar Lopez, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Белоснежная улыбка

Сутулость, осанка, язык: как привычки портят контур лица

Чаще всего овал лица "плывёт" не из-за веса, а из-за слабых мышц шеи, сутулой спины и даже неправильного положения языка. Если вы привыкли держать язык у нижнего неба, подбородок со временем теряет форму. Именно поэтому специалисты всё чаще говорят: коррекция начинается с привычек.

Упражнение язык к небу: 5 минут на укрепление шеи и минус второй подбородок

Сядьте с ровной спиной, прижмите язык к верхнему небу и поднимите подбородок вверх. Вы должны почувствовать, как напрягаются мышцы шеи. Задержитесь в этом положении на 10 секунд, затем расслабьтесь. Повторите 15 раз.

Делайте это каждый день утром и вечером — эффект не заставит себя ждать. Вы не только подтянете кожу, но и активизируете кровообращение в зоне, где мышцы обычно спят.

Самомассаж с маслами: как убрать отёчность и ускорить результат

Возьмите масло жожоба или любое базовое, нанесите на область шеи и нижнюю челюсть. Костяшками пальцев проводите от ключиц вверх, слегка надавливая. Это активизирует лимфоток и снимет лишнюю отечность, которая часто делает нижнюю часть лица более тяжёлой.

Сон на спине: поза, которая работает на вашу красоту

Многие недооценивают, как влияет поза сна на внешний вид. Сон на животе или боку провоцирует появление заломов и складок на шее. А с годами они перестают разглаживаться. Переходите на сон на спине — это лучшее, что вы можете сделать для лица.

Плюс — бонус для здоровья: уходит головная боль и улучшается осанка

Такая "гимнастика красоты" влияет не только на внешний вид. Когда укрепляются мышцы шеи, уходит напряжение, которое часто провоцирует головные боли. А правильное положение головы естественным образом корректирует осанку.

Потратьте 5 минут утром и вечером — например, пока чистите зубы. Уже через неделю лицо станет более подтянутым. А через месяц вы заметите: второй подбородок уходит, а комплименты — прибавляются.

Уточнения

Подборо́док - самая нижняя часть лица, расположенная книзу от нижней губы.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Яды России: 7 страшных соседей, которых стоит опасаться
Домашние животные
Яды России: 7 страшных соседей, которых стоит опасаться Аудио 
Обычная зарядка стала причиной пожара — как избежать этого
Недвижимость
Обычная зарядка стала причиной пожара — как избежать этого Аудио 
Маринованные огурцы на зиму: раскройте секреты идеального хруста
Еда и рецепты
Маринованные огурцы на зиму: раскройте секреты идеального хруста Аудио 
Популярное
Будьте настороже: 7 опасных животных России, о которых вам стоит знать

Откройте для себя мир ядовитых существ, обитающих в России! От клещей до гюрз — узнайте, чего бояться и как защитить себя на природе.

Яды России: 7 страшных соседей, которых стоит опасаться
Правила вождения: когда стоит сбрасывать скорость, чтобы не попасть на штраф
Притормозил — и всё равно попал: почему камеры фиксируют скорость до того, как вы подумали
Тихий убийца в вашей розетке: как простая ошибка с зарядкой может уничтожить ваш дом
Вернуться к детству: как повторить легендарные венгерские маринованные огурцы "Глобус" у себя дома
Преимущества для России от признания Талибана: нюансы и возможности Любовь Степушова Неожиданная находка в Помпеях: как один кувшин рассказал целую историю вкуса Игорь Буккер "Дом, который построил Ясен Николаевич Засурский" — что скрывает эта книга о легендарном декане факультета журналистики МГУ Юлиана Погосова
Пожизненные права: 6 секретов, почему вам могут отказать в замене удостоверения
Почему 10-15 тысяч километров между заменами масла — это миф: узнайте правду
Секрет идеальной окрошки: добавляю этот ингредиент, и вкус становится неповторимым
Секрет идеальной окрошки: добавляю этот ингредиент, и вкус становится неповторимым
Последние материалы
Находка в Северной Африке: метеориты, которые могут быть с Меркурия
Почему 10 000 шагов — миф: рекомендации по ходьбе для здоровья
Словакия блокирует 18-й пакет санкций ЕС против России: конфликт интересов
Простые лайфхаки для поддержания чистоты в ванной комнате
Эксперты назвали 7 кроссоверов с серьёзными недостатками
Блогер инсценировал собственную смерть в Италии из-за 50 долларов
Необычные цветы для сада: как привлечь пчёл и насладиться цветением
Пляжи Франции пошли по скользкому пути: гостей встречают не только волны
Идеальные условия для растений: контроль температуры и влажности в теплице
Сыворотка больше не даёт сияния? Возможно, вы просто забыли про эти 3 правила
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.