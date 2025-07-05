Как убрать второй подбородок без пластики: секреты, которые удивляют

Самомассаж, который подтянет лицо: 3 шага к идеальному овалу

2:39 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Второй подбородок — проблема, с которой сталкиваются не только полные люди. Даже худощавые девушки и мужчины замечают его появление. Почему это происходит и можно ли исправить ситуацию без пластики и спорта? Оказывается, всё проще, чем кажется.

Фото: Unsplash by Omar Lopez, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Белоснежная улыбка

Сутулость, осанка, язык: как привычки портят контур лица

Чаще всего овал лица "плывёт" не из-за веса, а из-за слабых мышц шеи, сутулой спины и даже неправильного положения языка. Если вы привыкли держать язык у нижнего неба, подбородок со временем теряет форму. Именно поэтому специалисты всё чаще говорят: коррекция начинается с привычек.

Упражнение язык к небу: 5 минут на укрепление шеи и минус второй подбородок

Сядьте с ровной спиной, прижмите язык к верхнему небу и поднимите подбородок вверх. Вы должны почувствовать, как напрягаются мышцы шеи. Задержитесь в этом положении на 10 секунд, затем расслабьтесь. Повторите 15 раз.

Делайте это каждый день утром и вечером — эффект не заставит себя ждать. Вы не только подтянете кожу, но и активизируете кровообращение в зоне, где мышцы обычно спят.

Самомассаж с маслами: как убрать отёчность и ускорить результат

Возьмите масло жожоба или любое базовое, нанесите на область шеи и нижнюю челюсть. Костяшками пальцев проводите от ключиц вверх, слегка надавливая. Это активизирует лимфоток и снимет лишнюю отечность, которая часто делает нижнюю часть лица более тяжёлой.

Сон на спине: поза, которая работает на вашу красоту

Многие недооценивают, как влияет поза сна на внешний вид. Сон на животе или боку провоцирует появление заломов и складок на шее. А с годами они перестают разглаживаться. Переходите на сон на спине — это лучшее, что вы можете сделать для лица.

Плюс — бонус для здоровья: уходит головная боль и улучшается осанка

Такая "гимнастика красоты" влияет не только на внешний вид. Когда укрепляются мышцы шеи, уходит напряжение, которое часто провоцирует головные боли. А правильное положение головы естественным образом корректирует осанку.

Потратьте 5 минут утром и вечером — например, пока чистите зубы. Уже через неделю лицо станет более подтянутым. А через месяц вы заметите: второй подбородок уходит, а комплименты — прибавляются.

Уточнения

Подборо́док - самая нижняя часть лица, расположенная книзу от нижней губы.

