Хроническая усталость: как гормональные сбои скрывают опасные болезни?

Гормональные сбои: незамеченные враги вашего здоровья

2:21 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Быстрая утомляемость, нехватка сил, вялость без видимых причин — всё это может быть не просто результатом стресса или усталости. За подобными симптомами часто скрываются серьёзные эндокринные нарушения, о которых человек даже не подозревает.

Фото: freepik.com by yanalya, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Усталость

Снижение функции щитовидной железы: когда организм работает на замедленных оборотах

Один из частых диагнозов, который сопровождается общей слабостью — гипотиреоз. В этом состоянии щитовидная железа вырабатывает недостаточно гормонов, замедляя обмен веществ и снижая жизненный тонус. При этом, кроме усталости, появляются:

постоянное ощущение холода;

сухость кожи;

отечность лица, рук, ног;

выпадение волос;

запоры и снижение концентрации внимания.

Если вовремя не обратиться к врачу, состояние будет только ухудшаться.

Гормональный перегруз: как избыток гормонов щитовидки разрушает баланс

Но и обратная ситуация — гипертиреоз — может проявляться хронической усталостью. В этом случае гормонов вырабатывается слишком много, и организм работает на износ. Признаки:

учащённое сердцебиение и тремор;

потливость;

тревожность и раздражительность;

нарушения сна;

снижение массы тела при сохранённом аппетите.

Такое состояние истощает ресурсы организма, делая даже простые действия утомительными.

Диабет 1 типа: когда слабость становится постоянным спутником

Хроническая усталость — частый симптом диабета первого типа. В этом случае организм перестаёт вырабатывать инсулин, и клетки не получают энергию из глюкозы. К основным признакам также относятся:

мучительная жажда;

частое мочеиспускание;

зуд кожи;

проблемы со зрением;

постоянная сонливость.

Важно не игнорировать эти сигналы — промедление может стоить здоровья.

Что делать при подозрении на гормональный сбой

Если вы замечаете у себя подобные симптомы, не стоит искать решение в витаминах или отдыхе. Эндокринные заболевания требуют своевременной диагностики и лечения. Обратитесь к врачу — только он сможет точно определить причину и назначить корректное лечение.

Уточнения

Са́харный диабе́т - группа эндокринных заболеваний, связанных с нарушением усвоения глюкозы вследствие абсолютной или относительной (нарушение взаимодействия с клетками-мишенями) недостаточности гормона инсулина.

