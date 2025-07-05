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Ватные палочки для ушей: опасный миф, который может стоить здоровья!

Уход за ушами без ватных палочек: простые советы для сохранения слуха!
2:34
Здоровье

Многие уверены: ватные палочки — безопасная привычка, с детства знакомая каждому. Но если вы думаете, что ими можно просто "вычистить всё лишнее" — плохие новости. Случаи, когда в ухе находят обломки палочек, вату или даже насекомых — не вымысел. Однако самое опасное — не то, что может остаться внутри. А то, что может начаться после.

Шум в ушах и голове
Фото: commons.wikimedia. org by jeffreyw, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Шум в ушах и голове

Что именно не так с палочками

Вся их конструкция — тонкий пластик и жёстко скрученная вата — создаёт ощущение контроля. Но на самом деле:

  • Палочки царапают кожу слухового канала. Даже микроскопические повреждения открывают путь инфекции.

  • Сера не удаляется, а проталкивается глубже, нарушая естественный механизм самоочищения.

  • Уши не нуждаются в глубокой чистке - тело справляется с этим само.

Слуховой проход — это не место для "ремонта на ощупь". Всё, что вы делаете ватной палочкой — нарушаете природу, которая и так всё продумала.

Но ведь это просто сера

На самом деле ушная сера — это:

  • Защитный барьер против бактерий, пыли, грибков.

  • Смазка, предохраняющая кожу внутри канала от пересыхания.

  • Элемент естественного очищения: она выходит сама при движении челюсти.

Даже если вы видите "что-то лишнее" снаружи — это лишь фрагмент. Удалите его аккуратно салфеткой — и забудьте. Всё, что глубже — не трогайте.

Пробка — не всегда ваша вина, но палочки точно не помогают

Причины серных пробок:

  • Узкий или изогнутый слуховой канал

  • Повышенная секреция

  • Густые волосы в ухе

  • Наследственность

Но если вы регулярно "чистите уши" — вы рискуете больше остальных. Повреждение кожи, уплотнение серы, давление на перепонку — всё это приводит в кабинет ЛОРа.

А что с современными гаджетами

Эндоскопы, мини-камеры, силиконовые ложечки и сверла — всё это выглядит как космическая медицина. На деле — самодельный путь к травмам:

  • Насадки царапают и рвут нежную кожу

  • Вы не видите глубину и рискуете повредить перепонку

  • Попытки "выковырять" пробку без опыта — почти гарантированный визит к врачу

Как ухаживать за ушами правильно

  • Не лезьте внутрь - никогда

  • Мойте уши тёплой водой снаружи

  • Салфетка вместо палочки - идеальное решение

  • Боль или дискомфорт? Только к врачу

Ухо — тонкий механизм, настроенный миллионами лет эволюции. Всё, что вы можете сделать — не мешать ему работать.

Уточнения

Ушная сера - жёлто-коричневая смазкообразная секреция, вырабатываемая серными железами (церуминозные железы) наружного слухового прохода в ушах людей и у других млекопитающих.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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