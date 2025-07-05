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Успокаивающие чаи: как три простых рецепта помогут восстановить гармонию в жизни?

Успокаивающие чаи: секреты приготовления для расслабления и гармонии
Здоровье

В сегодняшнем быстром темпе жизни все больше людей обращаются к успокаивающим чаям как к естественной альтернативе ежедневному стрессу. Эти традиционные союзники набирают новую популярность, поскольку предлагают простой способ обрести равновесие без использования синтетических лекарств.

Чай
Фото: Designed by Freepik by 8photo, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Чай

Кроме того, стремление к физическому и психическому благополучию привело к потреблению этих настоев как части более осознанного образа жизни.

Терапевтические свойства некоторых растений способствуют моментам спокойствия в течение дня.

Помимо того, что они доступны, успокаивающие чаи можно легко приготовить дома, что делает их еще более привлекательными. Поэтому включение этой привычки может быть практичным и эффективным способом заботы о своем психическом здоровье в вашей напряженной повседневной жизни.

Вот три наиболее часто используемых:

  1. Ромашка: известна своим мягким действием, помогает успокоить ум и способствует спокойному сну.
  2. Мелисса: также называется мелиссой, помогает контролировать беспокойство и может улучшить качество отдыха.
  3. Мулунгу: родом из Бразилии, обладает более интенсивным эффектом и рекомендуется в ситуациях сильного эмоционального напряжения.

Хитрости в приготовлении:

Для ромашки используйте одну столовую ложку сушеных цветов на стакан воды, дайте настояться в течение 10 минут.

Мелиссу можно приготовить из свежих листьев в горячей воде, накрыв крышкой примерно на 5 минут.

Мулунгу требует большего внимания: кипятите кору около 15 минут и не употребляйте ее более трех дней подряд.

Уточнения

Стресс (от англ. stress «нагрузка, напряжение; состояние повышенного напряжения») — совокупность неспецифических адаптационных (нормальных) реакций организма на воздействие различных неблагоприятных факторов-стрессоров (физических или психологических), нарушающее его гомеостаз, а также соответствующее состояние нервной системы организма (или организма в целом). 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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