Тайный враг за вашим экраном: как избежать хронической боли в запястьях

Боль в руках: как современные технологии угрожают вашему здоровью

3:04 Your browser does not support the audio element. Здоровье

С популяризацией смартфонов и компьютеров стало обычным проводить несколько часов в день перед экранами. Однако такое поведение привело к значительному увеличению числа сообщений о болях в руках и запястьях, которые затрагивают всех, от молодых студентов до специалистов в разных областях.

Фото: www.freepik.com by wayhomestudio is licensed under Free More info Кредитка

Дискомфорт обычно проявляется незаметно, проявляясь как чувство тяжести, покалывания или дискомфорта после длительного использования устройств. Во многих случаях эти симптомы игнорируются, но они могут развиться и затруднить выполнение простых повседневных задач, таких как письмо, набор текста или даже удержание легких предметов.

Возникновение боли в руках и запястьях при использовании электронных устройств напрямую связано с повторяющимися движениями и плохой осанкой.

Такие действия, как быстрый набор текста, крепкое удержание мобильного телефона или использование мыши в течение нескольких часов без перерыва, могут перегружать сухожилия и суставы. Кроме того, отсутствие перерывов на отдых способствует накоплению напряжения в этих областях.

Окружающая среда без адекватной эргономики способствует развитию воспалений, таких как тендинит, и таких состояний, как синдром запястного канала, которые могут вызывать онемение и потерю силы в руках. Профилактические меры необходимы для предотвращения ухудшения боли в руках и обеспечения хорошего самочувствия при использовании мобильных телефонов и компьютеров.

Вот некоторые практические рекомендации:

Регулировка положения оборудования: клавиатура и мышь должны находиться на той же высоте, что и стол, с удобной поддержкой запястий. Регулярные перерывы: прекращайте использование устройств каждый час, чтобы выполнять легкие движения и растягиваться. Чередуйте руки: по возможности используйте обе руки для набора текста или удержания мобильного телефона, избегая перегрузки только одной стороны. Избегайте чрезмерного усилия: не нажимайте клавиши и не держите устройство слишком крепко. Использование эргономичных аксессуаров: поддерживающие подушки и опоры для запястий могут помочь поддерживать правильную осанку.

Во многих случаях боль в руке проходит при отдыхе и простом уходе. Однако некоторые признаки указывают на необходимость медицинского обследования.

К ним относятся:

Постоянная боль даже после периодов покоя;

Отечность, покраснение или ощущение жара в суставах;

Онемение или потеря силы в пальцах и руках;

Трудности с выполнением обычных задач, таких как удержание предметов или печатание.

Медицинский работник может запросить анализы и указать наиболее подходящее лечение, которое может включать физиотерапию, использование шин или, в особых случаях, хирургическое вмешательство.

Уточнения

Запя́стье — отдел верхней конечности между костями предплечья (лучевой и локтевой) и пястными костями (пястью), образованный восемью костями.

