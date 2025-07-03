Избавиться от жира на животе без тренировок: эти чаи ускоряют обмен веществ и помогают худеть

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1:37
Здоровье

В последние годы многие люди начали искать натуральные решения для похудения. В этом сценарии чаи заняли видное место благодаря своей практичности, вкусу и простоте использования в повседневной жизни.

Ромашка
Фото: flickr.com by Frayle, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Ромашка

Кроме того, эти чаи часто обсуждаются в группах по здоровому образу жизни, социальных сетях и даже в разговорах с друзьями.

Поэтому привычка включать настои в свой распорядок дня становится все более распространенной среди тех, кто стремится к более здоровому и сбалансированному образу жизни.

Какие чаи стоит включить в свой рацион?

Среди наиболее рекомендуемых вариантов стоит рассмотреть:

  • Зеленый чай, для стимуляции организма и антиоксидантного действия
  • Гибискус, из-за его вкуса и мочегонного действия
  • Имбирь, для ускорения обмена веществ
  • Хвощ, для борьбы с задержкой жидкости

Эти настои действуют еще лучше, если вы чередуете вкусы или комбинируете разные травы. Таким образом, можно удовлетворить личные предпочтения и достичь желаемых результатов с большей легкостью и удовольствием.

В какое время дня лучше всего пить чай и видеть результаты?

Время дня сильно влияет на действие каждого чая. Например, утром те, кто выбирает чай с кофеином или стимулирующими свойствами, как правило, начинают день с большей энергией и сосредоточенностью.

Между тем, вечером чаи с успокаивающим эффектом, такие как ромашка или фенхель, помогают вам расслабиться и лучше спать.

Уточнения

Фе́нхель (лат. Foenīculum) — небольшой род травянистых дву- и многолетних растений семейства Зонтичные (Apiaceae).

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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