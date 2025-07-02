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Скрытые знаки недостатка сна: 5 симптомов, которые вы не заметили

Плохой сон? Узнайте 5 признаков, которые необходимо учитывать
Здоровье

В современном быстро меняющемся мире хороший ночной отдых часто игнорируется. Однако хороший ночной сон является жизненно важной необходимостью, которая напрямую влияет на функционирование организма.

Сон
Фото: freepik.com by krakenimages.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сон

Во время сна организм восстанавливается, проводит клеточный ремонт, консолидирует воспоминания и регулирует гормоны. Речь идет не только о том, чтобы избежать усталости, но и о том, чтобы обеспечить выполнение организмом основных функций для ежедневного благополучия. Именно в это время здоровье укрепляется молчаливым и глубоким образом.

Многие признаки недостаточного сна остаются незамеченными или приписываются стрессу. Выявление этих симптомов имеет решающее значение для устранения проблемы до того, как она станет еще хуже. Некоторые из наиболее распространенных признаков включают:

  • Постоянная дневная сонливость
  • Трудность концентрации даже на простых задачах
  • Частые перепады настроения
  • Зависимость от кофеина для поддержания активности
  • Снижение академической или профессиональной успеваемости.

Внедрение полезных практик в ваш ежедневный распорядок дня является наиболее эффективным способом обеспечения спокойного сна. Некоторые стратегии, рекомендуемые экспертами:

  1. Установите фиксированное время для сна и пробуждения
  2. Сократите потребление кофеина после заката
  3. Занимайтесь спортом в течение дня
  4. Избегайте обильных приемов пищи на ночь
  5. Используйте методы релаксации, такие как медитация или чтение

Небольшие изменения в вашем распорядке дня могут изменить качество вашего сна. Принимая эти меры, ваше настроение в течение дня, как правило, значительно улучшается, увеличивая вашу энергию и общее самочувствие.

Уточнения

Сон (лат. somnus) — периодически возникающее физиологическое состояние, противоположное состоянию бодрствования, характеризующееся пониженной реакцией на окружающий мир, присущее млекопитающим, птицам, рыбам и некоторым другим животным, в том числе насекомым и головоногим моллюскам.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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