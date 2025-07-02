Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В России цены на кофе, чай и какао значительно выросли
Как использование интернета снижает уникальность идей
Как правильно выбирать одежду для авиапутешествий
Пи Дидди признан виновным по двум пунктам: суд вынес вердикт по делу о секс-торговле
Отпуск с выгодой в 2026 году: в эти месяцы лучше планировать отдых
Ужин за 10 минут: готовим блинчик с говяжьим фаршем
Как выбрать кошку, которая будет всегда рядом: 10 преданных пород
Лайфхаки по уходу за кухней: как справиться с загрязнением ручек на плите легко и быстро
Как новые правила преобразят футбол: 8 изменений, о которых вам нужно знать

Стал бандитом после травмы: как удары по голове могут превратить добряка в злостного преступника

0:36
Здоровье

Врачи из США, сравнив данные МРТ разных людей, поняли, что повреждение головного мозга может превратить законопослушного гражданина в преступника.

Грабитель
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Грабитель

Такие наклонности могут быть связаны с нарушением участка белого вещества, известного как правый крючковидный пучок. Он отвечает за обработку эмоций и связь с другими областями принятия решений.

Исследователи уверены, что это открытие поможет выявлять людей, которые совершили преступления под влиянием последствий травм, инсультов или других заболеваний.

Уточнения

Соединённые Шта́ты Аме́рики (англ. The United States of America, сокращённо — США (англ. USA, U.S.A.), или Соединённые Штаты (англ. The United States, US или U.S.), в просторечии — Америка и Штаты) — государство в Северной Америке площадью в 9,8 млн км² (3-е место в мире).

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Ужин за 20 минут из трёх ингредиентов: простой рецепт без суеты и грязной посуды
Еда и рецепты
Ужин за 20 минут из трёх ингредиентов: простой рецепт без суеты и грязной посуды Аудио 
Эксперты нарисовали возможные сценарии войны между Россией и Азербайджаном
Военные новости
Эксперты нарисовали возможные сценарии войны между Россией и Азербайджаном Аудио 
Автомобили не продаются месяцами: как дилеры избавляются от машин, которых никто не ждёт
Авто
Автомобили не продаются месяцами: как дилеры избавляются от машин, которых никто не ждёт Аудио 
Популярное
3 минуты на оборотах — и ваш мотор работает как новый: проверено водителями

Знаете, почему двигатель "засыпает" после городских пробок? Рассказываем, как его "разбудить" за 3 минуты — и почему это продлевает жизнь мотору.

3 минуты на оборотах — и ваш мотор работает как новый: проверено водителями
Только на этой скорости бак пустеет медленнее обычного — дальше начинается топливный кошмар
Только на этой скорости бак пустеет медленнее обычного — дальше начинается топливный кошмар
Положите это в муравейник — и вся колония сбежит: насекомые сами бегут, не оглядываясь
Потеря российского рынка ощутимо отразится на экономике Азербайджана
Эксперты нарисовали возможные сценарии войны между Россией и Азербайджаном Любовь Степушова Протесты, страхи и надежды: что думают болгары о переходе на евро Игорь Буккер Почему Чехов недооценивал своё творчество: откровения из писем великого литератора Сергей Лебедев
Россиянка зашла на базар в Узбекистане — и забыла про супермаркеты: теперь ей не до "Пятёрочки"
Тосты, которые спасут от скачков сахара: что намазывать на хлеб после 50, чтобы оставаться в форме
Автомобили не продаются месяцами: как дилеры избавляются от машин, которых никто не ждёт
Автомобили не продаются месяцами: как дилеры избавляются от машин, которых никто не ждёт
Последние материалы
Ужин за 10 минут: готовим блинчик с говяжьим фаршем
Лайфхаки по уходу за кухней: как справиться с загрязнением ручек на плите легко и быстро
Как выбрать кошку, которая будет всегда рядом: 10 преданных пород
Как новые правила преобразят футбол: 8 изменений, о которых вам нужно знать
Ошибка при выборе авто: 6 двигателей, которые стоит избегать
Почему 7 часов сна — это идеал для людей старше 30 лет?
5 простых способов контролировать голод без строгих диет
Эти фильмы заменят психиатров: вот как ужастики влияют на ментальное здоровье
Новая глава в лечении онкологии: найдены бактерии, которые могут помочь в борьбе с раком
Стал бандитом после травмы: как удары по голове могут превратить добряка в злостного преступника
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.