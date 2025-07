Стал бандитом после травмы: как удары по голове могут превратить добряка в злостного преступника

Врачи из США, сравнив данные МРТ разных людей, поняли, что повреждение головного мозга может превратить законопослушного гражданина в преступника.

Такие наклонности могут быть связаны с нарушением участка белого вещества, известного как правый крючковидный пучок. Он отвечает за обработку эмоций и связь с другими областями принятия решений.

Исследователи уверены, что это открытие поможет выявлять людей, которые совершили преступления под влиянием последствий травм, инсультов или других заболеваний.

