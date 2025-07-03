Ночные кошмары и лактоза: что общего? Это может вас удивить!

Проблемы с пищеварением и сны: новые факты о кошмарах

Проблемы с пищеварением могут стать причиной ночных кошмаров. Вы знали, что ваш сон может зависеть от того, что вы едите перед сном? Недавнее исследование показало, что люди с непереносимостью лактозы чаще страдают от кошмаров, что связано с расстройствами пищеварения, которые влияют на фазу быстрого сна и настроение сновидений.

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Ученые опросили более 1000 студентов, чтобы выяснить, как различные продукты влияют на качество сна и сновидения. Результаты показали, что молочные продукты могут быть одной из причин ночных кошмаров.

Исследования показали, что газы и боли в животе из-за непереносимости лактозы могут нарушать нормальный сон, а это, в свою очередь, влияет на содержание сновидений.

Те, кто страдает от непереносимости лактозы, замечают ухудшение сна после употребления молочных продуктов.

"Тяжесть ночных кошмаров тесно связана с непереносимостью лактозы и другими пищевыми аллергиями", — утверждает доктор Торе Нильсен.

Он добавляет, что изменения в питании могут помочь улучшить состояние и облегчить симптомы.

Ранее исследования показывали более слабую связь между едой и сновидениями, но новые данные указывают на более явную взаимосвязь.

Особенно часто кошмары наблюдаются у женщин, которые также сообщают о более высоком уровне пищевой непереносимости.

Многие участники исследований связывают ухудшение сна с поздними ужинами или определенными продуктами.

Интересно, что не только молочные продукты, но и сладости или острая пища могут вызывать проблемы со сном.

"Нам нужно изучить больше людей разного возраста, с разными привычками и из разных слоев общества, чтобы подтвердить эти выводы", — заключают ученые.

Уточнения

Лакто́за или молочный сахар (от лат. lac "молоко"), С 12 H 22 O 11 - углевод группы дисахаридов, содержится в молоке и молочных продуктах. Молекула лактозы состоит из остатков молекул глюкозы и галактозы.



Сон (лат. somnus) — периодически возникающее физиологическое состояние, противоположное состоянию бодрствования, характеризующееся пониженной реакцией на окружающий мир, присущее млекопитающим, птицам, рыбам и некоторым другим животным, в том числе насекомым и головоногим моллюскам.

