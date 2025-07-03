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Искусственный интеллект превзошёл врачей: невероятные результаты диагностики от Microsoft

Революция диагностики: система Microsoft достигла 80% точности при 300 сложных случаях
2:35
Здоровье

Команда Microsoft AI разработала систему искусственного интеллекта, которая диагностирует самые сложные случаи с точностью в четыре раза выше, чем врачи. В тесте на более чем 300 сложных клинических ситуаций супер-ИИ достиг уровня точности 80% — это в разы превосходит средний показатель врачей общей практики.

Доктор Хаус
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Доктор Хаус

Искусственный интеллект заменит медицину

Система была создана так, чтобы повторять итеративный процесс врачебного мышления — когда доктор начинает с первых данных, затем уточняет диагноз, запрашивая дополнительные анализы и постепенно улучшая результат. Этот подход максимально приближен к тому, как в реальной жизни работает группа опытных специалистов.

В основе теста лежала база из 304 сложных случаев, представленных на клинико-патологической конференции «Медицинский журнал Новой Англии». Врачи и ИИ анализировали краткое описание болезни, а затем могли запрашивать дополнительные данные, которые выдавались по мере необходимости — как если бы пациент сдавал конкретные анализы.

Ключевой компонент системы — MAI Diagnostic Orchestrator (MAI-DxO). Он выступает как независимый "дирижёр" процесса диагностики, координируя работу искусственного интеллекта, предлагая вероятные диагнозы и выбирая оптимальные тесты с учётом стоимости и эффективности.

Результаты впечатляют

Точность диагностики супер-ИИ достигает 80%, в то время как врачи общего профиля показывают лишь около 20%. При этом расходы на диагностику снижаются на 20% по сравнению с врачами и на 70% относительно обычных ИИ-моделей. Если при этом сделать упор на максимальную точность, показатель можно поднять до 85,5%.

Как отмечают авторы исследования, этот подход универсален и может применяться с разными моделями ИИ — от OpenAI и Gemini до Claude, Grok, DeepSeek и Llama. Главное — ориентироваться на итеративное мышление и стратегический выбор действий, что значительно улучшает как точность диагностики, так и экономическую эффективность медицинской помощи.

"Системы искусственного интеллекта, ориентированные на итеративное мышление и разумные действия, могут улучшить и диагностическую точность, и экономическую эффективность в клинической практике", - подчеркивают ученые.

Уточнения

Иску́сственный интелле́кт или ИИ (англ. artificial intelligence; AI) в самом широком смысле — это интеллект, демонстрируемый машинами, в частности компьютерными системами.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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