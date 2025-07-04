Ученые шокированы: мелкая рыба содержит больше полезных веществ и меньше токсинов

Морская рыба — это полезно. Речная — доступно и питательно. Но настоящая польза кроется вовсе не в океане и не в реке. Учёные из Корнелльского университета выяснили: чем меньше рыба — тем больше в ней пользы. И причина кроется не только в составе, но и в безопасности для здоровья.
В ходе масштабного исследования 59 видов рыб бассейна Амазонки выяснилось: мелкая рыба содержит максимум полезных микроэлементов и в разы меньше ртути, чем крупные виды. И это не случайность:
Мелочь живёт меньше — не успевает накопить вредные вещества
Не является хищником — не съедает других рыб, вместе с их токсинами
Обладает высокой пищевой ценностью при минимальном риске
Хищные долгожители вроде тунца, щуки или меч-рыбы выглядят внушительно, но именно в них чаще всего находят высокую концентрацию ртути и других загрязнителей. Чем выше рыба в пищевой цепи, тем больше в ней "бионаследия" — накопленных токсинов из всех предыдущих звеньев.
Хотя исследование проводилось в Амазонке, учёные подчёркивают: принцип работает по всему миру. Мелкая рыба — это не просто дешевая альтернатива, а экологически и физиологически разумный выбор. К тому же массовое потребление именно таких видов может снизить нагрузку на природу и улучшить продовольственную безопасность.
Рыбы (лат. Pisces) — обширная группа водных челюстноротых позвоночных животных, ранее считавшаяся надклассом позвоночных, ещё ранее — классом.
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