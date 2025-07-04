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Ученые шокированы: мелкая рыба содержит больше полезных веществ и меньше токсинов

Мелкая рыба — здоровье в маленьком размере: факты, которые вы не знали!
1:34
Здоровье

Морская рыба — это полезно. Речная — доступно и питательно. Но настоящая польза кроется вовсе не в океане и не в реке. Учёные из Корнелльского университета выяснили: чем меньше рыба — тем больше в ней пользы. И причина кроется не только в составе, но и в безопасности для здоровья.

Сугудай с лимоном
Фото: Design by Freepick by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сугудай с лимоном

Мелкая рыба: маленькая по размеру, большая по значению

В ходе масштабного исследования 59 видов рыб бассейна Амазонки выяснилось: мелкая рыба содержит максимум полезных микроэлементов и в разы меньше ртути, чем крупные виды. И это не случайность:

  • Мелочь живёт меньше — не успевает накопить вредные вещества

  • Не является хищником — не съедает других рыб, вместе с их токсинами

  • Обладает высокой пищевой ценностью при минимальном риске

Почему крупная рыба — это не всегда благо

Хищные долгожители вроде тунца, щуки или меч-рыбы выглядят внушительно, но именно в них чаще всего находят высокую концентрацию ртути и других загрязнителей. Чем выше рыба в пищевой цепи, тем больше в ней "бионаследия" — накопленных токсинов из всех предыдущих звеньев.

Хотя исследование проводилось в Амазонке, учёные подчёркивают: принцип работает по всему миру. Мелкая рыба — это не просто дешевая альтернатива, а экологически и физиологически разумный выбор. К тому же массовое потребление именно таких видов может снизить нагрузку на природу и улучшить продовольственную безопасность.

Уточнения

Рыбы (лат. Pisces) — обширная группа водных челюстноротых позвоночных животных, ранее считавшаяся надклассом позвоночных, ещё ранее — классом. 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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