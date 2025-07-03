Потеря волос? Эти 5 продуктов помогут сохранить вашу прическу и здоровье кожи головы

Как авокадо и бананы могут изменить твою прическу навсегда

1:56 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Шампунь — это не панацея. Когда волосы начинают стремительно редеть, спасение стоит искать не в баночке, а… на тарелке. Специалисты уверены: питание — ключ к здоровью кожи головы и крепким корням. И вот какие продукты стоит есть, если не хочется прощаться с причёской.

Фото: freepik.com by gpointstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Маска для волос

Цитрусовые: заряд коллагена

Апельсины, лимоны и грейпфруты — не только про иммунитет. Витамин С, которым они богаты, участвует в выработке коллагена — основного "строителя" кожи и волос. Без него ни один фолликул не держится прочно.

Ягоды: маленькие, да удаленькие

Клубника, смородина, черника — всё, что в сезон зовёт в корзинку, стоит брать. Они содержат антиоксиданты и биотин, укрепляющие луковицы и активирующие рост. Волосы становятся гуще и крепче.

Яблоки: простое решение

Не недооценивайте банальные яблоки. Это доступный источник железа, который улучшает кровоток в коже головы — а значит, питательные вещества доберутся до каждого волоска.

Авокадо и бананы: не только на тост

Авокадо насыщен витаминами E и группы B — они питают, увлажняют и защищают от ломкости. Бананы добавляют калий и поддерживают рост. Кстати, эту парочку можно использовать и снаружи: делать маски для волос.

Ананасы и абрикосы: лето в пользу волос

Ананас — источник бета-каротина, а абрикосы и персики дают витамины A и E. Вместе они улучшают структуру волос, придают блеск и предотвращают пересушивание кожи головы.

Совет: ешьте эти фрукты свежими, добавляйте в смузи, йогурты или делайте фруктовые салаты. А маски из банана и авокадо можно наносить прямо на волосы — двойная польза.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты), ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах и образующих наружный покров кожи млекопитающих.

