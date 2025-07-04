3 неожиданных преимущества зелёного чая с молоком, о которых вы не знали

Что исследование говорит о молоке в зелёном чае: мифы и факты

1:31 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Многие уверены: добавив молоко в зелёный чай, мы обнуляем его пользу. Но эксперты утверждают — это миф. На деле такое сочетание может стать полезной привычкой, особенно в периоды усталости и стресса.

Фото: commons.wikimedia.org by Nicubunu, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Чаепитие

Что даёт зелёный чай с молоком

1. Энергия для уставшего организма

Этот напиток действует как мягкий тоник: бодрит без излишней стимуляции, помогает справиться с физическим и умственным переутомлением. Особенно полезен в утренние и дневные часы.

2. Выведение лишней жидкости

Зелёный чай — известный диуретик. Он стимулирует работу почек, помогает организму очищаться от токсинов и снимает отёки. Добавление молока не мешает этому эффекту.

3. Польза для сосудов и костей

Чай богат дубильными веществами (танинами), укрепляющими стенки сосудов.

Молоко - источник кальция, который поддерживает здоровье костей и зубов.

Вместе они создают питательный, но мягкий по действию напиток, который подходит даже тем, кому обычный крепкий чай кажется резким.

Стоит ли переживать за усвоение

Раньше считалось, что молоко блокирует антиоксиданты в чае. Однако современные исследования показывают: влияние минимальное. А при умеренном употреблении (1-2 чашки в день) такой чай может стать даже полезной альтернативой сладким напиткам.

Уточнения

Молоко́ — питательная жидкость, вырабатываемая молочными железами самок млекопитающих во время лактации.

