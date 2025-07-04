3 неожиданных преимущества зелёного чая с молоком, о которых вы не знали

Многие уверены: добавив молоко в зелёный чай, мы обнуляем его пользу. Но эксперты утверждают — это миф. На деле такое сочетание может стать полезной привычкой, особенно в периоды усталости и стресса.
1. Энергия для уставшего организма
Этот напиток действует как мягкий тоник: бодрит без излишней стимуляции, помогает справиться с физическим и умственным переутомлением. Особенно полезен в утренние и дневные часы.
2. Выведение лишней жидкости
Зелёный чай — известный диуретик. Он стимулирует работу почек, помогает организму очищаться от токсинов и снимает отёки. Добавление молока не мешает этому эффекту.
3. Польза для сосудов и костей
Чай богат дубильными веществами (танинами), укрепляющими стенки сосудов.
Молоко - источник кальция, который поддерживает здоровье костей и зубов.
Вместе они создают питательный, но мягкий по действию напиток, который подходит даже тем, кому обычный крепкий чай кажется резким.
Раньше считалось, что молоко блокирует антиоксиданты в чае. Однако современные исследования показывают: влияние минимальное. А при умеренном употреблении (1-2 чашки в день) такой чай может стать даже полезной альтернативой сладким напиткам.
Молоко́ — питательная жидкость, вырабатываемая молочными железами самок млекопитающих во время лактации.
Откройте для себя мир ядовитых существ, обитающих в России! От клещей до гюрз — узнайте, чего бояться и как защитить себя на природе.