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3 неожиданных преимущества зелёного чая с молоком, о которых вы не знали

Что исследование говорит о молоке в зелёном чае: мифы и факты
1:31
Здоровье

Многие уверены: добавив молоко в зелёный чай, мы обнуляем его пользу. Но эксперты утверждают — это миф. На деле такое сочетание может стать полезной привычкой, особенно в периоды усталости и стресса.

Чаепитие
Фото: commons.wikimedia.org by Nicubunu, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Чаепитие

Что даёт зелёный чай с молоком

1. Энергия для уставшего организма

Этот напиток действует как мягкий тоник: бодрит без излишней стимуляции, помогает справиться с физическим и умственным переутомлением. Особенно полезен в утренние и дневные часы.

2. Выведение лишней жидкости

Зелёный чай — известный диуретик. Он стимулирует работу почек, помогает организму очищаться от токсинов и снимает отёки. Добавление молока не мешает этому эффекту.

3. Польза для сосудов и костей

  • Чай богат дубильными веществами (танинами), укрепляющими стенки сосудов.

  • Молоко - источник кальция, который поддерживает здоровье костей и зубов.

Вместе они создают питательный, но мягкий по действию напиток, который подходит даже тем, кому обычный крепкий чай кажется резким.

Стоит ли переживать за усвоение

Раньше считалось, что молоко блокирует антиоксиданты в чае. Однако современные исследования показывают: влияние минимальное. А при умеренном употреблении (1-2 чашки в день) такой чай может стать даже полезной альтернативой сладким напиткам.

Уточнения

Молоко́ — питательная жидкость, вырабатываемая молочными железами самок млекопитающих во время лактации.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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