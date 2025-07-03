Открытие, которое шокировало 500,000: черный чай снизит риск смерти на 13%! Узнайте секрет

Эффект черного чая: почему два стакана в день могут спасти ваше сердце

1:26 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Многие уверены: для здоровья — только зелёный чай. Но исследование с участием полумиллиона человек внезапно дало другой ответ. Американские учёные назвали черный чай напитком, который действительно может продлить жизнь. И вот почему.

Фото: Designed be Freepik by rawpixel-com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Чайник

Что показало исследование

В 2022 году учёные проанализировали рацион более 498 тысяч человек. Результат удивил: всего две чашки чёрного чая в день снижают риск преждевременной смерти на 9-13%. Особенно заметен эффект при профилактике сердечно-сосудистых заболеваний.

И дело не просто в тёплой воде с листиками — чёрный чай уникален по составу.

Почему чёрный чай работает

Всё благодаря полной окисленной ферментации — этапу, который отличает его от зелёного. В процессе в заварке образуются редкие антиоксиданты:

Теафлавины

Теарубигины

Они борются с хроническими воспалениями, защищают клетки от повреждений и поддерживают здоровье сердца и сосудов. Регулярное употребление чая помогает нормализовать давление, улучшает тонус и общее самочувствие.

Что важно помнить

Даже полезный напиток требует умеренности. Достаточно 1-2 чашек в день, чтобы получить пользу без лишней стимуляции.

Уточнения

Чай — напиток из специально обработанных и заваренных листьев одноимённого растения.



