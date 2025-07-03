Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Александр Феклистов: уехать или остаться? Откровенные признания актёра
5 ошибок при распродажах, которых стоит избегать - не ведитесь на скидки!
5 шагов к идеальному 'Рафаэлло': домашний рецепт, который покорит всех
Как авокадо и бананы могут изменить твою прическу навсегда
Без кондиционера и жары: дешёвые способы охладить квартиру летом
Рак-богомол: уникальное восприятие цветов с 12 фоторецепторами
Алкогольные мифы: почему алкотестер может ошибиться?
Нужна ли вам специальная подкормка для брокколи? Откроем секреты
Жерсон сожалеет о выборе: контракт с Зенитом вместо внушительного заработка в Аль-Насре

Открытие, которое шокировало 500,000: черный чай снизит риск смерти на 13%! Узнайте секрет

Эффект черного чая: почему два стакана в день могут спасти ваше сердце
1:26
Здоровье

Многие уверены: для здоровья — только зелёный чай. Но исследование с участием полумиллиона человек внезапно дало другой ответ. Американские учёные назвали черный чай напитком, который действительно может продлить жизнь. И вот почему.

Чайник
Фото: Designed be Freepik by rawpixel-com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Чайник

Что показало исследование

В 2022 году учёные проанализировали рацион более 498 тысяч человек. Результат удивил: всего две чашки чёрного чая в день снижают риск преждевременной смерти на 9-13%. Особенно заметен эффект при профилактике сердечно-сосудистых заболеваний.

И дело не просто в тёплой воде с листиками — чёрный чай уникален по составу.

Почему чёрный чай работает

Всё благодаря полной окисленной ферментации — этапу, который отличает его от зелёного. В процессе в заварке образуются редкие антиоксиданты:

  • Теафлавины

  • Теарубигины

Они борются с хроническими воспалениями, защищают клетки от повреждений и поддерживают здоровье сердца и сосудов. Регулярное употребление чая помогает нормализовать давление, улучшает тонус и общее самочувствие.

Что важно помнить

Даже полезный напиток требует умеренности. Достаточно 1-2 чашек в день, чтобы получить пользу без лишней стимуляции.

Уточнения

Чай — напиток из специально обработанных и заваренных листьев одноимённого растения.
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Жизнь в саванне: почему бабуины воруют львят на выживание
Домашние животные
Жизнь в саванне: почему бабуины воруют львят на выживание Аудио 
Очарование с подвохом: эта собака выглядит идеально, но есть один нюанс
Домашние животные
Очарование с подвохом: эта собака выглядит идеально, но есть один нюанс Аудио 
Мир, о котором никто не знал: под ледником Антарктики обнаружены живые создания из кошмаров и чудес
Домашние животные
Мир, о котором никто не знал: под ледником Антарктики обнаружены живые создания из кошмаров и чудес Аудио 
Популярное
Эти 7 двигателей проедут 500 000 км — вы удивитесь их надёжности

Узнайте о 7 легендарных двигателях, которые проедут более 500 000 км без капитального ремонта. Их выбирают опытные водители за надёжность и экономичность.

Ошибка при выборе авто: 6 двигателей, которые стоит избегать
Мухи боятся этого овоща: положите его на подоконник и забудьте о насекомых
Мухи боятся этого овоща: положите его на подоконник и забудьте о насекомых
Жесткая правда дикой природы: почему бабуины воруют львят для выживания
Юрий Лоза раскрыл секрет внезапной популярности Надежды Кадышевой: это не музыка, это пиар
Этот человек превратил факультет журналистики МГУ в оазис свободы — как ему это удалось в советскую эпоху Юлиана Погосова Итоги удара по ТЦК в Полтаве 2 жертвы и 47 раненых — что об этом думают украинцы? Любовь Степушова Секрет древнего гимна: как ИИ вернул голос тысячелетнему тексту Игорь Буккер
Как сода спасает помидоры: 2 невероятных рецепта, которые должны быть у каждого дачника
Они должны были драться — а стали друзьями: возможно ли это в мире дикой природы
Кто чаще всего привлекает внимание ГИБДД: список поводов, о которых должен знать каждый
Кто чаще всего привлекает внимание ГИБДД: список поводов, о которых должен знать каждый
Последние материалы
5 шагов к идеальному 'Рафаэлло': домашний рецепт, который покорит всех
Как авокадо и бананы могут изменить твою прическу навсегда
Без кондиционера и жары: дешёвые способы охладить квартиру летом
Рак-богомол: уникальное восприятие цветов с 12 фоторецепторами
Алкогольные мифы: почему алкотестер может ошибиться?
Нужна ли вам специальная подкормка для брокколи? Откроем секреты
Жерсон сожалеет о выборе: контракт с Зенитом вместо внушительного заработка в Аль-Насре
92% отдыхающих ведут себя неподобающе на пляже — что именно шокирует
Скамейки мешают молитве: Андрей Постернак объясняет Михаилу Ширвиндту традицию стояния в русских храмах
Не рискуй своей кожей: 4 мягких скраба, которые удалят все лишнее без травм
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.