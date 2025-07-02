Солнечное чудовище: Эти 5 правил спасут вас от ожогов борщевика

С виду — просто зелёный гигант, на деле — опасный враг. Борщевик, особенно в солнечную погоду, способен вызвать тяжелейшие ожоги, а в некоторых случаях — и необходимость пересадки кожи. Врачи напоминают: защита — не прихоть, а жизненная необходимость.
Как объяснил детский врач-комбустиолог Юрий Проходцов, ожоги от борщевика — это не просто раздражение кожи. Сок растения содержит фуранокумарины — вещества, которые под воздействием ультрафиолета распадаются, образуя клеточные токсины. Результат — большие тонкостенные пузыри, наполненные жидкостью, иногда даже с элементами ядов.
Особенно страшно, что ожог может проявиться не сразу. Попав на кожу, сок становится опасным только после контакта с солнцем — и это делает борщевик коварным, сообщает "Радио 1".
Чтобы избежать трагедии, врач советует соблюдать несколько простых, но важных правил:
Осматривайте место прогулки: борщевик заметен издалека — он высокий, с крупными зонтичными цветами.
Надевайте закрытую одежду: длинные рукава, брюки, перчатки.
Используйте солнцезащитные очки — попадание сока на роговицу особенно опасно.
После прогулки обязательно принимайте душ или ванну.
Избегайте прямого солнца в местах, где могли контактировать с растением.
Проходцов подчёркивает: этот сорняк распространяется стремительно, особенно вдоль дорог и на неухоженных участках. Не стоит расслабляться даже в знакомых местах — лучше перестраховаться, чем лечить ожоги.
Борщеви́к (лат. Heracléum) — род растений семейства зонтичные, насчитывающий, по современной классификации, 147 подтверждённых видов, распространённых в умеренном поясе Восточного полушария (один вид — в Северной Америке).
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