Солнечное чудовище: Эти 5 правил спасут вас от ожогов борщевика

Борщевик: Опасности на каждом шагу — научитесь защищаться

1:47 Your browser does not support the audio element. Здоровье

С виду — просто зелёный гигант, на деле — опасный враг. Борщевик, особенно в солнечную погоду, способен вызвать тяжелейшие ожоги, а в некоторых случаях — и необходимость пересадки кожи. Врачи напоминают: защита — не прихоть, а жизненная необходимость.

Фото: commons.wikimedia.org by Аимаина хикари, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Борщевик

Почему борщевик опасен

Как объяснил детский врач-комбустиолог Юрий Проходцов, ожоги от борщевика — это не просто раздражение кожи. Сок растения содержит фуранокумарины — вещества, которые под воздействием ультрафиолета распадаются, образуя клеточные токсины. Результат — большие тонкостенные пузыри, наполненные жидкостью, иногда даже с элементами ядов.

Особенно страшно, что ожог может проявиться не сразу. Попав на кожу, сок становится опасным только после контакта с солнцем — и это делает борщевик коварным, сообщает "Радио 1".

Как защититься

Чтобы избежать трагедии, врач советует соблюдать несколько простых, но важных правил:

Осматривайте место прогулки: борщевик заметен издалека — он высокий, с крупными зонтичными цветами.

Надевайте закрытую одежду: длинные рукава, брюки, перчатки.

Используйте солнцезащитные очки — попадание сока на роговицу особенно опасно.

После прогулки обязательно принимайте душ или ванну.

Избегайте прямого солнца в местах, где могли контактировать с растением.

Борщевик растёт везде

Проходцов подчёркивает: этот сорняк распространяется стремительно, особенно вдоль дорог и на неухоженных участках. Не стоит расслабляться даже в знакомых местах — лучше перестраховаться, чем лечить ожоги.

Уточнения

Борщеви́к (лат. Heracléum) — род растений семейства зонтичные, насчитывающий, по современной классификации, 147 подтверждённых видов, распространённых в умеренном поясе Восточного полушария (один вид — в Северной Америке).

