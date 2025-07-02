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Солнечное чудовище: Эти 5 правил спасут вас от ожогов борщевика

Борщевик: Опасности на каждом шагу — научитесь защищаться
1:47
Здоровье

С виду — просто зелёный гигант, на деле — опасный враг. Борщевик, особенно в солнечную погоду, способен вызвать тяжелейшие ожоги, а в некоторых случаях — и необходимость пересадки кожи. Врачи напоминают: защита — не прихоть, а жизненная необходимость.

Борщевик
Фото: commons.wikimedia.org by Аимаина хикари, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Борщевик

Почему борщевик опасен

Как объяснил детский врач-комбустиолог Юрий Проходцов, ожоги от борщевика — это не просто раздражение кожи. Сок растения содержит фуранокумарины — вещества, которые под воздействием ультрафиолета распадаются, образуя клеточные токсины. Результат — большие тонкостенные пузыри, наполненные жидкостью, иногда даже с элементами ядов.

Особенно страшно, что ожог может проявиться не сразу. Попав на кожу, сок становится опасным только после контакта с солнцем — и это делает борщевик коварным, сообщает "Радио 1".

Как защититься

Чтобы избежать трагедии, врач советует соблюдать несколько простых, но важных правил:

  • Осматривайте место прогулки: борщевик заметен издалека — он высокий, с крупными зонтичными цветами.

  • Надевайте закрытую одежду: длинные рукава, брюки, перчатки.

  • Используйте солнцезащитные очки — попадание сока на роговицу особенно опасно.

  • После прогулки обязательно принимайте душ или ванну.

  • Избегайте прямого солнца в местах, где могли контактировать с растением.

Борщевик растёт везде

Проходцов подчёркивает: этот сорняк распространяется стремительно, особенно вдоль дорог и на неухоженных участках. Не стоит расслабляться даже в знакомых местах — лучше перестраховаться, чем лечить ожоги.

Уточнения

Борщеви́к (лат. Heracléum) — род растений семейства зонтичные, насчитывающий, по современной классификации, 147 подтверждённых видов, распространённых в умеренном поясе Восточного полушария (один вид — в Северной Америке). 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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