Не бойтесь перемен: 4 шага к увольнению, которое изменит вашу жизнь

Кажется, проще потерпеть ещё месяц, чем решиться уволиться. Но если работа больше не даёт ни денег, ни развития, ни смысла — это уже не труд, а выживание. И всё же многие цепляются за привычное, даже когда оно разрушает.
"Люди боятся не бедности, а неопределённости, — объясняет эксперт по HR и управлению Елена Уварова. — Даже откровенно токсичная атмосфера может восприниматься как "зона комфорта”. Но стабильность без зарплаты, роста и поддержки — это иллюзия".
Мозг выбирает знакомое страдание, потому что оно предсказуемо. И вот уже месяцы превращаются в годы, а мы всё терпим. Вместо этого — действуйте:
начните с анализа рынка,
создайте финансовую подушку на 3-6 месяцев,
обновите навыки и резюме,
ищите выход стратегически, а не сгоряча.
"Спросите себя: что я теряю, оставаясь здесь? Сколько мне это стоило — в деньгах, времени, здоровье?" — советует социопсихолог Нина Рубштейн. Работа должна закрывать потребности, а не симулировать это. Возможно, настала пора признать: это место больше ничего не даёт.
Важно различать преданность делу и привычку терпеть. Вы никого не предаёте, если заботитесь о себе, сообщает "Вести Подмосковья".
Психоаналитик Андрей Кашкаров отмечает: даже при чётком решении энергии может не хватать. В этом случае нужно "напитаться": отправиться в поездку, выспаться, вдохновиться новыми впечатлениями. Вернутся силы — появится и действие.
Подробный план с несколькими вариантами, поддержка близких и память о своих достижениях — всё это создаёт фундамент для уверенности.
Работа — место, где работник осуществляет трудовую деятельность.
Знаете, почему двигатель "засыпает" после городских пробок? Рассказываем, как его "разбудить" за 3 минуты — и почему это продлевает жизнь мотору.