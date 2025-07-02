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Не бойтесь перемен: 4 шага к увольнению, которое изменит вашу жизнь

Источники силы для изменений: вдохновляйтесь и действуйте
1:57
Здоровье

Кажется, проще потерпеть ещё месяц, чем решиться уволиться. Но если работа больше не даёт ни денег, ни развития, ни смысла — это уже не труд, а выживание. И всё же многие цепляются за привычное, даже когда оно разрушает.

Работа
Фото: www.freepik.com is licensed under Free More info
Работа

Почему мы держимся за "болото"

"Люди боятся не бедности, а неопределённости, — объясняет эксперт по HR и управлению Елена Уварова. — Даже откровенно токсичная атмосфера может восприниматься как "зона комфорта”. Но стабильность без зарплаты, роста и поддержки — это иллюзия".

Мозг выбирает знакомое страдание, потому что оно предсказуемо. И вот уже месяцы превращаются в годы, а мы всё терпим. Вместо этого — действуйте:

  • начните с анализа рынка,

  • создайте финансовую подушку на 3-6 месяцев,

  • обновите навыки и резюме,

  • ищите выход стратегически, а не сгоряча.

Как понять, что пора уходить

"Спросите себя: что я теряю, оставаясь здесь? Сколько мне это стоило — в деньгах, времени, здоровье?" — советует социопсихолог Нина Рубштейн. Работа должна закрывать потребности, а не симулировать это. Возможно, настала пора признать: это место больше ничего не даёт.

Важно различать преданность делу и привычку терпеть. Вы никого не предаёте, если заботитесь о себе, сообщает "Вести Подмосковья".

Где брать силы на перемены

Психоаналитик Андрей Кашкаров отмечает: даже при чётком решении энергии может не хватать. В этом случае нужно "напитаться": отправиться в поездку, выспаться, вдохновиться новыми впечатлениями. Вернутся силы — появится и действие.

Подробный план с несколькими вариантами, поддержка близких и память о своих достижениях — всё это создаёт фундамент для уверенности.

Уточнения

Работа — место, где работник осуществляет трудовую деятельность.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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