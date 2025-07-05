Ваши ягодицы виноваты в боли по утрам — вот как они тянут за собой спину

Просыпаетесь с болью в пояснице? Тянет, ломит, а встать с кровати — уже целый подвиг? Такие ощущения знакомы многим, особенно с возрастом. Но дело не только в "возрасте" или "неудобной позе во сне". Физиотерапевт Микеле Эстери объясняет, почему на самом деле болит спина по утрам — и что с этим делать, чтобы не страдать каждое утро.
Иногда боль возникает из-за "зажатости" глубоких мышц, которые поддерживают позвоночник. Это:
Даже если вы не спортсмен, сидячая работа и редкие тренировки перегружают спину не хуже приседаний со штангой.
Неправильная техника — частая причина боли. Особенно опасны:
Без разминки, с плохой техникой и без восстановления после нагрузки — даже "полезные" упражнения становятся вредными.
Сидите весь день в машине или за ноутбуком, нога на ногу, в мягком кресле? А потом спите на жёстком или проваленном матрасе?
Поздравляем — ночью мышцы закрепощаются, и утром вы встаёте "деревянным".
"Мышца, которая не двигается, укорачивается", — подчёркивает физиотерапевт.
Боль в пояснице может быть сигналом о более серьёзных проблемах:
Если боль регулярная, длится дольше часа, сопровождается онемением или отдаёт в ноги — не откладывайте визит к врачу.
"Движение — часть лечения. Главное — слушать тело и не игнорировать сигналы", — подчёркивает Микеле Эстери.
Боль в спине по утрам — это не норма и не "признак старости". Это сигнал, что что-то в вашем теле — в тренировках, осанке, сне или образе жизни — требует внимания. Чем раньше вы поймёте причину и начнёте действовать, тем быстрее вернётся подвижность, лёгкость и уверенность в теле. Спина, как и вы, не хочет страдать по утрам — дайте ей шанс просыпаться без боли.
Фи́зиотерапи́я (греч. φύσις - "природа" и θεραπεία - "лечение") — название направления в медицине, имеющее различное значение в странах Западной Европы, США, постсоветском пространстве.
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