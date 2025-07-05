Ваши ягодицы виноваты в боли по утрам — вот как они тянут за собой спину

Почему даже здоровые люди просыпаются с болью — всё дело в этих четырёх причинах

3:28 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Просыпаетесь с болью в пояснице? Тянет, ломит, а встать с кровати — уже целый подвиг? Такие ощущения знакомы многим, особенно с возрастом. Но дело не только в "возрасте" или "неудобной позе во сне". Физиотерапевт Микеле Эстери объясняет, почему на самом деле болит спина по утрам — и что с этим делать, чтобы не страдать каждое утро.

Фото: https://www.freepik.com by mdjaff Боль в спине у девушки

Почему болит спина утром: 4 главные причины

Перегруженные мышцы

Иногда боль возникает из-за "зажатости" глубоких мышц, которые поддерживают позвоночник. Это:

Поясничные мышцы (работают почти круглосуточно).

Ягодичные (если слабы или зажаты, тянут за собой спину).

Подвздошно-поясничные (страдают от малоподвижности и "сидячего" образа жизни).

Подколенные сухожилия (жёсткость в них меняет положение таза — и вся нагрузка уходит в поясницу).

Даже если вы не спортсмен, сидячая работа и редкие тренировки перегружают спину не хуже приседаний со штангой.

Ошибки в тренировках

Неправильная техника — частая причина боли. Особенно опасны:

Приседания и выпады с кривой спиной.

Становая тяга с округлением поясницы.

Быстрые скручивания на пресс.

Без разминки, с плохой техникой и без восстановления после нагрузки — даже "полезные" упражнения становятся вредными.

Плохой матрас + неудачная осанка

Сидите весь день в машине или за ноутбуком, нога на ногу, в мягком кресле? А потом спите на жёстком или проваленном матрасе?

Поздравляем — ночью мышцы закрепощаются, и утром вы встаёте "деревянным".

"Мышца, которая не двигается, укорачивается", — подчёркивает физиотерапевт.

Возможные патологии

Боль в пояснице может быть сигналом о более серьёзных проблемах:

Грыжа межпозвоночного диска.

Остеоартрит.

Воспаление крестцово-подвздошного сустава.

Фасеточный синдром.

Если боль регулярная, длится дольше часа, сопровождается онемением или отдаёт в ноги — не откладывайте визит к врачу.

Что делать, чтобы утро не начиналось с боли

Обратитесь за диагностикой - сначала к терапевту, потом при необходимости к ортопеду или неврологу.

- сначала к терапевту, потом при необходимости к ортопеду или неврологу. Физиотерапия и лечебная физкультура - основа восстановления. Главное — подобрать индивидуальный план.

- основа восстановления. Главное — подобрать индивидуальный план. Двигайтесь, но с умом. Сильные мышцы кора (живота и спины) = меньше перегрузки на поясницу.

Сильные мышцы кора (живота и спины) = меньше перегрузки на поясницу. Не гонитесь за "жжением" — упражнения не должны вызывать боль в спине. Лучше — регулярная, мягкая практика.

в спине. Лучше — регулярная, мягкая практика. Пересмотрите матрас. Иногда он — скрытый саботажник вашего утра.

"Движение — часть лечения. Главное — слушать тело и не игнорировать сигналы", — подчёркивает Микеле Эстери.

Главное — не терпеть и не списывать всё на возраст

Боль в спине по утрам — это не норма и не "признак старости". Это сигнал, что что-то в вашем теле — в тренировках, осанке, сне или образе жизни — требует внимания. Чем раньше вы поймёте причину и начнёте действовать, тем быстрее вернётся подвижность, лёгкость и уверенность в теле. Спина, как и вы, не хочет страдать по утрам — дайте ей шанс просыпаться без боли.

Уточнения

Фи́зиотерапи́я (греч. φύσις - "природа" и θεραπεία - "лечение") — название направления в медицине, имеющее различное значение в странах Западной Европы, США, постсоветском пространстве.

