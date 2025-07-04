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Это не просто жир: то, что он делает с телом, пугает врачей

Эта ткань в теле ведёт себя как враг — но мы считаем её безобидной
2:52
Здоровье

Многие по-прежнему считают ожирение исключительно внешней проблемой. Мол, немного сбросить — и всё наладится. На деле всё куда глубже: жировая ткань — это не просто "балласт", а активный орган, способный медленно разрушать тело изнутри.

Лишний вес
Фото: Freepik by Anastasia Kazakova, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Лишний вес

Когда жир становится воспалением

"Жир — это не пассивное хранилище калорий. Это биологически активная ткань, которая способна вырабатывать воспалительные вещества", — объясняет доктор Кармела Астерия, эндокринолог и глава Центра метаболического питания в Милане.

Эти вещества провоцируют скрытое хроническое воспаление, повышают риск инфарктов, инсульта, онкологии. И это — не страшилки из Интернета. Это научный факт.

Цифры, от которых хочется задуматься

По данным Всемирной организации здравоохранения, ожирение — это уже не просто проблема, а глобальная эпидемия. Только в Италии около 12% населения страдает ожирением. В России — по разным оценкам, уже до 30% взрослых и каждый пятый подросток.

"Человек с нормальным весом имеет около 80% шанса дожить до 70 лет. У человека с ожирением 2-й степени (ИМТ выше 40) этот шанс снижается до 50%", — подчёркивает Астерия.

Не просто про килограммы

Ожирение — это не только про тело, это про то, как к тебе относятся, как ты живёшь каждый день.

"Сложно влезть в кресло самолёта, подняться на четвёртый этаж, зайти в лифт, где уже стоят люди", — говорит Ирис Дзани, президент Федерации по борьбе с ожирением.

Это не про "лень” или "жадность”. Это про реальность. И для многих — болезненную.

Самое страшное — не диагноз, а стигма

Ожирение до сих пор считают признаком слабой воли. "Поменьше ешь — побольше двигайся" — эта фраза знакома каждому, кто когда-либо боролся с лишним весом. И она не лечит. Она унижает.

Чтобы изменить отношение к проблеме, в Италии запустили подкаст Oltre il peso - "За пределами веса". Это 12 честных историй — людей, врачей, пациентов, психологов. Они говорят о телах и судьбах. Без осуждения. Без ярлыков.

"Когда человеку дают голос — он начинает выздоравливать. Не от веса, а от боли быть непонятым", — говорит доктор Астерия.

Почему нам всем стоит это услышать

Подкаст доступен и в России. Главное — он поднимает тему, о которой слишком долго молчали. Ведь долголетие — это не просто прожить дольше. Это жить лучше. И с уважением к тем, кто сталкивается с ожирением каждый день.

Уточнения

Ожире́ние (лат. adipositas - "ожирение" и obesitas - "полнота, тучность, откормленность") — результат формирования чрезмерных жировых отложений, которые могут наносить вред здоровью.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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