Это не просто жир: то, что он делает с телом, пугает врачей

Многие по-прежнему считают ожирение исключительно внешней проблемой. Мол, немного сбросить — и всё наладится. На деле всё куда глубже: жировая ткань — это не просто "балласт", а активный орган, способный медленно разрушать тело изнутри.
"Жир — это не пассивное хранилище калорий. Это биологически активная ткань, которая способна вырабатывать воспалительные вещества", — объясняет доктор Кармела Астерия, эндокринолог и глава Центра метаболического питания в Милане.
Эти вещества провоцируют скрытое хроническое воспаление, повышают риск инфарктов, инсульта, онкологии. И это — не страшилки из Интернета. Это научный факт.
По данным Всемирной организации здравоохранения, ожирение — это уже не просто проблема, а глобальная эпидемия. Только в Италии около 12% населения страдает ожирением. В России — по разным оценкам, уже до 30% взрослых и каждый пятый подросток.
"Человек с нормальным весом имеет около 80% шанса дожить до 70 лет. У человека с ожирением 2-й степени (ИМТ выше 40) этот шанс снижается до 50%", — подчёркивает Астерия.
Ожирение — это не только про тело, это про то, как к тебе относятся, как ты живёшь каждый день.
"Сложно влезть в кресло самолёта, подняться на четвёртый этаж, зайти в лифт, где уже стоят люди", — говорит Ирис Дзани, президент Федерации по борьбе с ожирением.
Это не про "лень” или "жадность”. Это про реальность. И для многих — болезненную.
Ожирение до сих пор считают признаком слабой воли. "Поменьше ешь — побольше двигайся" — эта фраза знакома каждому, кто когда-либо боролся с лишним весом. И она не лечит. Она унижает.
Чтобы изменить отношение к проблеме, в Италии запустили подкаст Oltre il peso - "За пределами веса". Это 12 честных историй — людей, врачей, пациентов, психологов. Они говорят о телах и судьбах. Без осуждения. Без ярлыков.
"Когда человеку дают голос — он начинает выздоравливать. Не от веса, а от боли быть непонятым", — говорит доктор Астерия.
Подкаст доступен и в России. Главное — он поднимает тему, о которой слишком долго молчали. Ведь долголетие — это не просто прожить дольше. Это жить лучше. И с уважением к тем, кто сталкивается с ожирением каждый день.
Ожире́ние (лат. adipositas - "ожирение" и obesitas - "полнота, тучность, откормленность") — результат формирования чрезмерных жировых отложений, которые могут наносить вред здоровью.
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