Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Крупные магазины просят о лимите на скидки: важные детали о платформенной экономике
Космический грузовик Прогресс МС-29 завершил миссию: что произошло?
Иллюзионист поведал об опасной стороне работы на круизах: флирт под запретом
Июль - новый старт для вашего огорода: 4 культуры, которые можно сажать
За 15 минут выявите 7 скрытых неисправностей вашего двигателя — метод с белым листом
Как белок влияет на тело: что важно знать, чтобы не навредить здоровью?
Яды России: 7 страшных соседей, которых стоит опасаться
Как вернуть носкам первозданный вид: простой трюк с солью
У нас у всех бывает депрессия: Басков высказался о проблемах Киркорова

Как нарезанные фрукты обманут вас: 5 причин отказаться

7 распространенных ошибок с фруктами, о которых вы не догадывались
Здоровье

Фрукты — это символ здоровья, источник витаминов, клетчатки и антиоксидантов. Мы едим их на завтрак, добавляем в йогурты, смузи и перекусы. Но даже самый полезный продукт можно использовать неправильно — и пользы от него будет меньше, чем мы думаем.

Свежие фрукты
Фото: Designed be Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Свежие фрукты

Вот самые частые ошибки, которые мы совершаем, включая фрукты в рацион.

Пьём воду сразу после фруктов

Да, фрукты сами по себе богаты влагой, но запивать их водой — не лучшая идея.

"Вода после фруктов разбавляет желудочный сок, замедляет пищеварение и может спровоцировать вздутие или кислотность", — объясняют диетологи.

Идеально — подождать 30-60 минут после фруктов, прежде чем пить.

Едим заранее нарезанные фрукты

Удобно нарезать яблоки или груши с утра и брать с собой. Но такая "подготовка" не идёт на пользу.
Фрукты быстро окисляются: теряют витамины, меняют вкус, становятся мягкими и менее полезными. Лучше брать целый фрукт и мыть его перед едой.

Злоупотребляем соками

Свежевыжатый сок кажется полезной альтернативой — особенно апельсиновый или гранатовый. Но он содержит больше сахара и меньше клетчатки, чем целый фрукт.

"Сок — это быстроусвояемый сахар без "тормозящего” эффекта кожуры и мякоти", — подчёркивают нутрициологи.

Так что пейте сок как удовольствие, а не как замену фрукту. Лучше съесть яблоко, чем выпить его.

Едим фрукты на ночь

Казалось бы, что может быть легче яблока или банана перед сном? Но на деле — это не так уж безобидно. Натуральные сахара стимулируют энергию, могут мешать засыпанию и даже нарушать сон.
Фрукты лучше оставить для первой половины дня — или хотя бы за 2-3 часа до сна.

Едим холодные или незрелые фрукты

Если вы достаёте яблоки прямо из холодильника или покупаете жёсткие киви "на потом" — будьте осторожны. Холодная пища требует от желудка больше усилий, а незрелые плоды могут вызвать дискомфорт: вздутие, тяжесть, спазмы.
Идеальный фрукт — спелый, комнатной температуры, съеденный не в спешке.

Думаем, что фрукты — это всегда хорошо

На деле всё зависит от контекста. Сахар в фруктах — всё равно сахар. А фруктовый перекус "на бегу" без белка и клетчатки не даст надолго сытости. Лучшее решение — сочетать фрукты с орехами, йогуртом или овсянкой.

Фрукты полезны, но с умом

Фрукты — это дар природы, но и с ними важно соблюдать меру и знать нюансы. Не всё, что кажется здоровым, одинаково полезно в любых условиях. Пейте соки умеренно, не ешьте фрукты на ночь, не храните нарезки впрок — и вы получите максимум пользы без неприятных последствий. Пусть фрукты приносят вам энергию, лёгкость и удовольствие, а не вздутие, бессонницу и лишние калории.

Уточнения

Фру́кт (лат. fructus - плод) — сочный съедобный плод растения.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Мизулина может уйти от SHAMAN'а: психолог раскрывает правду об их отношениях
Шоу-бизнес
Мизулина может уйти от SHAMAN'а: психолог раскрывает правду об их отношениях Аудио 
Космический телескоп обнаружил то, что переворачивает астрономию
Наука и техника
Космический телескоп обнаружил то, что переворачивает астрономию Аудио 
Мухи боятся этого овоща: положите его на подоконник и забудьте о насекомых
Недвижимость
Мухи боятся этого овоща: положите его на подоконник и забудьте о насекомых Аудио 
Популярное
Эти 7 двигателей проедут 500 000 км — вы удивитесь их надёжности

Узнайте о 7 легендарных двигателях, которые проедут более 500 000 км без капитального ремонта. Их выбирают опытные водители за надёжность и экономичность.

Ошибка при выборе авто: 6 двигателей, которые стоит избегать
Мухи боятся этого овоща: положите его на подоконник и забудьте о насекомых
Мухи боятся этого овоща: положите его на подоконник и забудьте о насекомых
Жесткая правда дикой природы: почему бабуины воруют львят для выживания
Юрий Лоза раскрыл секрет внезапной популярности Надежды Кадышевой: это не музыка, это пиар
Этот человек превратил факультет журналистики МГУ в оазис свободы — как ему это удалось в советскую эпоху Юлиана Погосова Итоги удара по ТЦК в Полтаве 2 жертвы и 47 раненых — что об этом думают украинцы? Любовь Степушова Секрет древнего гимна: как ИИ вернул голос тысячелетнему тексту Игорь Буккер
Как сода спасает помидоры: 2 невероятных рецепта, которые должны быть у каждого дачника
Они должны были драться — а стали друзьями: возможно ли это в мире дикой природы
Кто чаще всего привлекает внимание ГИБДД: список поводов, о которых должен знать каждый
Кто чаще всего привлекает внимание ГИБДД: список поводов, о которых должен знать каждый
Последние материалы
Космический грузовик Прогресс МС-29 завершил миссию: что произошло?
Иллюзионист поведал об опасной стороне работы на круизах: флирт под запретом
Июль - новый старт для вашего огорода: 4 культуры, которые можно сажать
За 15 минут выявите 7 скрытых неисправностей вашего двигателя — метод с белым листом
Как белок влияет на тело: что важно знать, чтобы не навредить здоровью?
Яды России: 7 страшных соседей, которых стоит опасаться
Как вернуть носкам первозданный вид: простой трюк с солью
У нас у всех бывает депрессия: Басков высказался о проблемах Киркорова
Кабачки и чеснок: 3 рецепта для быстрого и вкусного ужина
Анализ рынка: цены на квартиры в некоторых регионах снизились
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.