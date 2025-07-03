Семена чиа: маленькие, но мощные! Почему этот суперфуд завоевывает сердца худеющих?

Маленькие, как мак, но с эффектом настоящего суперфуда. Семена чиа давно завоевали место в модных завтраках и смузи, но действительно ли они полезны? Могут ли помочь в похудении или это просто очередной тренд из соцсетей?
Семена чиа — это мелкие чёрные или светлые зёрнышки, которые собирают с травянистых растений рода шалфей, родом из Мексики. На вид напоминают мак или кунжут, но в них скрыта настоящая "нутри бомба": клетчатка, белок, жирные кислоты омега-3 и антиоксиданты.
Диетологи обожают чиа за их состав:
"Семена чиа содержат и белки, и углеводы, и жиры — это действительно сбалансированный продукт", — говорит диетолог Тьерри Хан.
Да, и это правда. При попадании в жидкость семена разбухают, образуют желеобразную массу — и за счёт этого заполняют желудок, помогая быстрее насытиться. Это их и делает популярными в "завтраках для похудения".
Частично. Они действительно помогают есть меньше — потому что насыщают. Но если параллельно питаться беспорядочно и налегать на сладкое, эффекта не будет.
"Семена чиа — это не волшебная пилюля. Они работают только в рамках сбалансированного рациона", — подчёркивает диетолог.
490 ккал на 100 граммов — вроде бы много. Но в день достаточно 1-2 чайных ложек (20-25 г), что даёт примерно 100-120 ккал. За такую пользу — немного.
Очень просто:
Важно: молотые чиа быстро окисляются, поэтому лучше измельчать перед употреблением и не хранить долго.
Да. При непривычном к клетчатке организме возможны вздутие или тяжесть. Начинайте с маленькой дозы. Также стоит быть осторожным, если у вас аллергия на другие семена (например, кунжут).
Цвет — неважен. И чёрные, и бежевые одинаково полезны. Коричневые немного ореховее на вкус, но это дело вкуса. Главное — свежесть и герметичная упаковка.
Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса - снижение массы тела живого организма человека.
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