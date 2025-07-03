Семена чиа: маленькие, но мощные! Почему этот суперфуд завоевывает сердца худеющих?

Как использовать семена чиа в питании: простые советы

2:58 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Маленькие, как мак, но с эффектом настоящего суперфуда. Семена чиа давно завоевали место в модных завтраках и смузи, но действительно ли они полезны? Могут ли помочь в похудении или это просто очередной тренд из соцсетей?

Фото: commons.wikimedia.org by formulatehealth, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Семена чиа

Что такое чиа

Семена чиа — это мелкие чёрные или светлые зёрнышки, которые собирают с травянистых растений рода шалфей, родом из Мексики. На вид напоминают мак или кунжут, но в них скрыта настоящая "нутри бомба": клетчатка, белок, жирные кислоты омега-3 и антиоксиданты.

Польза для здоровья

Диетологи обожают чиа за их состав:

Омега-3 — поддержка сердца и сосудов.

Клетчатка — для хорошего пищеварения и чувства сытости.

Антиоксиданты — защита клеток от старения.

Белок — особенно полезен в растительном рационе.

Кальций и калий — для костей и мышц.

Фолиевая кислота — особенно важна для женщин.

"Семена чиа содержат и белки, и углеводы, и жиры — это действительно сбалансированный продукт", — говорит диетолог Тьерри Хан.

Подавляют ли аппетит

Да, и это правда. При попадании в жидкость семена разбухают, образуют желеобразную массу — и за счёт этого заполняют желудок, помогая быстрее насытиться. Это их и делает популярными в "завтраках для похудения".

Можно ли похудеть с помощью чиа

Частично. Они действительно помогают есть меньше — потому что насыщают. Но если параллельно питаться беспорядочно и налегать на сладкое, эффекта не будет.

"Семена чиа — это не волшебная пилюля. Они работают только в рамках сбалансированного рациона", — подчёркивает диетолог.

Сколько калорий

490 ккал на 100 граммов — вроде бы много. Но в день достаточно 1-2 чайных ложек (20-25 г), что даёт примерно 100-120 ккал. За такую пользу — немного.

Как правильно есть чиа

Очень просто:

Добавьте в йогурт, творог, смузи, кашу.

Смешайте с водой или растительным молоком — через 10 минут получится "чиа-пудинг".

Можно посыпать салаты или супы.

Важно: молотые чиа быстро окисляются, поэтому лучше измельчать перед употреблением и не хранить долго.

Есть ли противопоказания

Да. При непривычном к клетчатке организме возможны вздутие или тяжесть. Начинайте с маленькой дозы. Также стоит быть осторожным, если у вас аллергия на другие семена (например, кунжут).

Как выбрать хорошие семена

Цвет — неважен. И чёрные, и бежевые одинаково полезны. Коричневые немного ореховее на вкус, но это дело вкуса. Главное — свежесть и герметичная упаковка.

Уточнения

Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса - снижение массы тела живого организма человека.

