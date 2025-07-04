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Кто укусит вас в России: 3 самых опасных паука, о которых нужно знать

Как отличить укус паука от других укусов: важные советы от врача
3:41
Здоровье

Лето — это не только шашлыки, море и дача. Это ещё и сезон пауков. Кто-то боится их до истерики, а кто-то спокойно относит на улицу с совком. Но даже самый мирный паук может укусить — если почувствует, что его прижали. Причём не обязательно в тропиках. И да, ночью — тоже может.

Паук на мрежи
Фото: commons.wikimedia.org by OLJA, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Паук на мрежи

Как выглядит укус паука

Чаще всего — это обычная красная шишка. Чешется, слегка припухает. Иногда можно разглядеть два крохотных прокола — это следы от клыков. Если паук был мирный (а таких у нас большинство), укус пройдёт через пару дней.

Но бывают исключения

  • Если появляется сильный зуд, боль, жар.
  • Если место начинает сильно отекать.
  • Если появляется головокружение или одышка —
    это уже тревожный звонок.

"Если боль появляется сразу — это обычно доброкачественный укус. А вот если через 15-20 минут — стоит насторожиться", — поясняет инфекционист Стефан Гайе.

Кто в России может укусить

Суперядовитых пауков у нас немного. Но они есть. Например:

  • Чёрная вдова (каракурт): встречается в южных регионах: Астрахань, Ставрополь, Кавказ. Маленькая, чёрная, с красными пятнами. Её яд — это нейротоксин. Может вызвать сильную боль, судороги, слабость, падение давления.
  • Паук-скрипач: редкость, но бывает. Укус вызывает отёк и может привести к некрозу кожи.
  • Паук-волк: крупный, похож на тарантула, не особо опасен, но укус болезненный.

Большинство же "наших" пауков — это обитатели погребов, чердаков и дачных углов. Например, крестовик, фалангий, сеноед. Они неагрессивны и кусают только в ответ на угрозу.

Может ли паук укусить в постели

Да, но это скорее исключение. Паук — не клоп, специально за вами охотиться не станет.

"Если вы случайно придавили его под одеялом, он может укусить в ответ — чисто из самозащиты", — уточняет специалист.

Так что если проснулись с покраснением на ноге, не спешите винить паука. Это может быть и комар, и аллергия, и даже банальное раздражение от ткани.

Что делать, если укусил паук

  • Спокойно. 95% укусов проходят сами.
  • Обработайте место антисептиком: хлоргексидин, спирт или перекись.
  • Приложите лёд — через ткань!
  • Не давите и не прокалывайте волдырь, если он появился.
  • Можно нанести пасту из соды и соли — успокаивает.

Если видели паука — сфотографируйте. Это поможет врачу, если дело дойдёт до токсикологии.

При тревожных симптомах (сильная боль, отёк, сыпь, головокружение) — лучше обратиться к врачу. Особенно если вы на юге России или недавно вернулись с путешествия.

Что не надо делать

Не мажьте маслом, мазями "на авось" или эфирными маслами.

"Концентрация у масел разная, их трудно дозировать. Лучше не рисковать", — объясняет врач.

Не пытайтесь выдавить яд — только усугубите ситуацию.

Укус паука — не повод для паники, но и не ерунда. В большинстве случаев он безопасен и не требует лечения. Но если стало плохо, особенно с задержкой — действуйте быстро. А главное — не забывайте: паук не враг. Он не охотится на людей. Просто его тоже можно испугать.

Уточнения

Пауки́ (лат. Araneae, Aranei, др.-греч. ἀράχνη) — отряд членистоногих, первый по числу известных видов в классе паукообразных (ранее считался вторым после клещей, когда всех клещей объединяли в один отряд).

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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