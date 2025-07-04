Кто укусит вас в России: 3 самых опасных паука, о которых нужно знать

Лето — это не только шашлыки, море и дача. Это ещё и сезон пауков. Кто-то боится их до истерики, а кто-то спокойно относит на улицу с совком. Но даже самый мирный паук может укусить — если почувствует, что его прижали. Причём не обязательно в тропиках. И да, ночью — тоже может.
Чаще всего — это обычная красная шишка. Чешется, слегка припухает. Иногда можно разглядеть два крохотных прокола — это следы от клыков. Если паук был мирный (а таких у нас большинство), укус пройдёт через пару дней.
"Если боль появляется сразу — это обычно доброкачественный укус. А вот если через 15-20 минут — стоит насторожиться", — поясняет инфекционист Стефан Гайе.
Суперядовитых пауков у нас немного. Но они есть. Например:
Большинство же "наших" пауков — это обитатели погребов, чердаков и дачных углов. Например, крестовик, фалангий, сеноед. Они неагрессивны и кусают только в ответ на угрозу.
Да, но это скорее исключение. Паук — не клоп, специально за вами охотиться не станет.
"Если вы случайно придавили его под одеялом, он может укусить в ответ — чисто из самозащиты", — уточняет специалист.
Так что если проснулись с покраснением на ноге, не спешите винить паука. Это может быть и комар, и аллергия, и даже банальное раздражение от ткани.
Если видели паука — сфотографируйте. Это поможет врачу, если дело дойдёт до токсикологии.
При тревожных симптомах (сильная боль, отёк, сыпь, головокружение) — лучше обратиться к врачу. Особенно если вы на юге России или недавно вернулись с путешествия.
Не мажьте маслом, мазями "на авось" или эфирными маслами.
"Концентрация у масел разная, их трудно дозировать. Лучше не рисковать", — объясняет врач.
Не пытайтесь выдавить яд — только усугубите ситуацию.
Укус паука — не повод для паники, но и не ерунда. В большинстве случаев он безопасен и не требует лечения. Но если стало плохо, особенно с задержкой — действуйте быстро. А главное — не забывайте: паук не враг. Он не охотится на людей. Просто его тоже можно испугать.
Пауки́ (лат. Araneae, Aranei, др.-греч. ἀράχνη) — отряд членистоногих, первый по числу известных видов в классе паукообразных (ранее считался вторым после клещей, когда всех клещей объединяли в один отряд).
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